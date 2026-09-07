Το έργο των πυροσβεστών είναι ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς η φωτιά καίει σε πυκνή βλάστηση και σε απόκρημνα σημεία με χαράδρες.

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Τραπεζίτσας, στην Κόνιτσα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για όγδοη συνεχόμενη ημέρα, σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο και πυκνοδασωμένο περιβάλλον.

Η φωτιά έχει προκαλέσει σημαντικές καταστροφές σε έκταση παρθένου δάσους, ενώ τμήμα του πύρινου μετώπου έχει κινηθεί προς τη χαράδρα του Αώου, δυσχεραίνοντας σημαντικά την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων.

Οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εκ νέου οι ρίψεις νερού από αέρος. Στην επιχείρηση συμμετέχουν περίπου 150 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δέκα ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της ΕΜΟΔΕ, καθώς και 48 πυροσβεστικά οχήματα.

Την Κυριακή επιχειρούσαν συνολικά 12 εναέρια μέσα, ενώ σήμερα το πρωί σηκώθηκαν εκ νέου ελικόπτερα, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να ενισχύουν την προσπάθεια περιορισμού των ενεργών εστιών.

Δύσκολο το έργο της κατάσβεσης

Το έργο των πυροσβεστών είναι ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς η φωτιά καίει σε πυκνή βλάστηση και σε απόκρημνα σημεία με χαράδρες. Σε αρκετές περιοχές η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων είναι εξαιρετικά δύσκολη, ενώ η πυκνή βλάστηση δυσχεραίνει ακόμη και τις ρίψεις από αέρος, καθώς το νερό δεν φτάνει πάντα μέχρι το έδαφος.

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Παράλληλα, οι άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή τις προηγούμενες ώρες συνέβαλαν στην αναζωπύρωση των εστιών. Η εικόνα βελτιώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οι άνεμοι εξασθένησαν και οι επίγειες δυνάμεις μπόρεσαν να επιχειρήσουν αποτελεσματικότερα. Ωστόσο, η φωτιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκα, η σημερινή ημέρα θεωρείται «κομβική» για την εξέλιξη της επιχείρησης, καθώς οι συνθήκες που θα επικρατήσουν θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς.

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Σε ετοιμότητα οι κάτοικοι - Ήχησε το 112

Το βράδυ της Κυριακής εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, με βασικό στόχο να περιορίσουν τις ενεργές εστίες και να αποτρέψουν περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς.