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Τεράστια κινητοποίηση των Αρχών στην περιοχή.

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής την Κυριακή 6/9 μετά την φωτιά που συνεχίζει να καίει στις πλαγιές της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα.

Συνολικά στο μέτωπο βρίσκονται 170 πυροσβέστες. Από αυτούς, 117 στελεχώνουν τις δυνάμεις που επιχειρούν με 45 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα και 20 βοηθητικά, ενώ ακόμη 53 πυροσβέστες συμμετέχουν σε εννέα ομάδες Δασοκομάντος.

Στην επιχείρηση έχει ενεργοποιηθεί και η ειδική μονάδα drone της Ηπείρου, ενισχύοντας την επιτήρηση της πυρκαγιάς και την επιχειρησιακή εικόνα από το δύσβατο μέτωπο.

Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη για τη δασική πυρκαγιά στην περιοχή της Κόνιτσας, καθώς η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται.

Στο μήνυμα οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

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{https://x.com/112Greece/status/2096669355434012970}

Η ενεργοποίηση του 112 έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη νύχτα για την περιοχή, με τις επίγειες δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη μετά τη διακοπή των εναέριων επιχειρήσεων με την πτώση του φωτός.

Οι κάτοικοι καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ.