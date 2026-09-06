Τεράστια κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Είχε ηχήσει το 112

Ανεξέλεγκτο συνεχίζει να μαίνεται το μέτωπο της φωτιάς που έχει ξεσπάσει στην Κόνιτσα και καίει ότι βρει μπροστά της. Συνολικά στο μέτωπο βρίσκονται 170 πυροσβέστες. Από αυτούς, 117 στελεχώνουν τις δυνάμεις που επιχειρούν με 45 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα και 20 βοηθητικά, ενώ ακόμη 53 πυροσβέστες συμμετέχουν σε εννέα ομάδες Δασοκομάντος.

Στην επιχείρηση έχει ενεργοποιηθεί και η ειδική μονάδα drone της Ηπείρου, ενισχύοντας την επιτήρηση της πυρκαγιάς και την επιχειρησιακή εικόνα από το δύσβατο μέτωπο.

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Από αέρος επιχειρούν κατά διαστήματα συνολικά 13 εναέρια μέσα, ελικόπτερα, αεροσκάφη Canadair και Air Tractor.

Να θυμίσουμε, ότι νωρίτερα είχε σταλθεί μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής, προειδοποιώντας τους για την κατεύθυνση των καπνών και καλώντας τους να λάβουν άμεσα μέτρα προστασίας.

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Συγκεκριμένα, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να παραμείνουν σε ετοιμότητα, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

{https://x.com/112Greece/status/2096470952481624565}