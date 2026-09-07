Ανανεωμένοι και με πολλή ενέργεια επέστρεψαν στο πλατό ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη.

Για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη βρίσκονται στην ίδια τηλεοπτική στέγη μαζί, κάνοντας πρεμιέρα με την εκπομπή «Νωρίς – νωρίς» της ΕΡΤ.

Πιο συγκεκριμένα, το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, το δίδυμο παρουσιαστών επέστρεψε στο πλατό με πολλή ενέργεια, κέφι και δημιουργικότητα προκειμένου να ξεκινήσουν τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Κατά την είσοδό τους στο πλατό, ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη, το «έριξαν» στο χορό, ενώ λίγο αργότερα έσπευσαν να καλωσορίσουν τους τηλεθεατές τους και να ανακοινώσουν τις αλλαγές που θα υπάρξουν στην εκπομπή.

Φυσικά, από την πρώτη τους συνάντηση δεν έλειψαν τα on air πειράγματα, με την Ηλιάκη να προσθέτει χιουμοριστικά σχόλα και τον Κατσούλη να ανταποκρίνεται γελώντας.

«Ακόμη περισσότερη θετική ενέργεια. Πιο πολύ χαρά, υγεία, αγάπη. Καλημέρα, είμαστε πάλι μαζί και μαζί σας…», ανέφερε αρχικά ο παρουσιαστής με τη Μαρία Ηλιάκη να σχολιάζει:

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«Προσπαθήσαμε να…», και τον Κρατερό Κατσούλη να προσθέτει: «Όχι, είμαστε πάλι μαζί και μαζί σας. Δεν προσπαθήσαμε τίποτα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα έχουμε και φέτος τη συντροφιά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι’ αυτά τα υπέροχα μηνύματα. Και που μας έχετε στείλει και που μας έχετε πει…».

Με τη σειρά, της η Μαρία Ηλιάκη, θέλησε να αναφερθεί σε ορισμένες αλλαγές της εκπομπής: «Φέτος, τα πράγματα έχουν αλλάξει, όχι πολύ, αλλά έχουν αλλάξει λίγο.

Υπάρχουν καινούργιες στήλες, υπάρχουν καινούργια πρόσωπα, έχουμε τρία χαλιά και το κυριότερο έχουμε καλή διάθεση. Γιατί χωρίς καλή διάθεση δεν μπορούμε να ξυπνάμε επτά παρά τέταρτο το πρωί για να σας κάνουμε παρέα…».

«Θα έχουμε θετική ενέργεια», κατέληξαν οι δύο παρουσιαστές και προχώρησαν στην κανονική ροή του προγράμματος.

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Το νέο μέλος της εκπομπής

Κατά τη διάρκεια της πρώτης εκπομπής της σεζόν, οι δύο παρουσιαστές υποδέχθηκαν στο πλατό τη νέα συνεργάτιδά τους, Τζώρτζια Γεωργίου.

Η ίδια, έχει αναλάβει τη στήλη «Το ήξερες αυτό;», μέσω της οποίας θα φέρνει στο προσκήνιο θέματα και γεγονότα από όλο τον κόσμο.

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