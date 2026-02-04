Η έκρηξη σημειώθηκε στην περιφέρεια Ταμπόφ της Ρωσίας.

Ένα τρένο που μετέφερε καύσιμα εκτροχιάστηκε με αποτέλεσμα να σημειωθεί μία ισχυρή έκρηξη νωρίτερα την Τετάρτη στην περιφέρεια Ταμπόφ της Ρωσίας.

Η κυκλοφορία στο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής έχει προσωρινά διακοπεί ενώ συνολικά, περίπου 30 βαγόνια έχουν υποστεί ζημιές.

Η έκρηξη έγινε στον σιδηροδρομικό σταθμό Kochetovka-2. Αρκετές δεξαμενές καυσίμων καίγονται ακόμα ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον έναν εργαζόμενο τραυματία.

Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν άγνωστα ενώ μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν ένα βλήμα να κατευθύνεται με μεγάλη ταχύτητα και χτυπά το τρένο. Η πληροφορία δεν επιβεβαιώνεται ακόμα από επίσημες Αρχές.

{https://twitter.com/volcaholic1/status/2019059790727549282}

{https://twitter.com/NMukherjee6/status/2019059862672683357}

{https://twitter.com/Liveuamap/status/2019062401287500242}

{https://twitter.com/ConflictAlarm/status/2019064951055241526}

{https://twitter.com/news_az/status/2019065215204090019}