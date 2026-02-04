«Βολές» κατά της Δικαιοσύνης για τα κενά και την «απροθυμία» της να διερευνήσει κρίσιμα ζητήματα για το πολύνεκρο δυστύχημα, εξαπολύουν συγγενείς, δικηγόροι και επιζώντες της τραγωδίας.

Τα αμείλικτα ερωτήματα που «στοιχειώνουν» την τραγωδία των Τεμπών και συνιστούν αποτέλεσμα της ολιγωρίας την οποία επέδειξε κι εξακολουθεί να επιδεικνύει η Δικαιοσύνη, προσπάθησαν να αναδείξουν για άλλη μία φορά, συγγενείς θυμάτων και επιζώντες της τραγωδίας μαζί με τους δικηγόρους που τους εκπροσωπούν, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου στην ΕΣΗΕΑ.

Με αφορμή μάλιστα το πόρισμα «κόλαφος» του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την πυρασφάλεια των καθισμάτων της επιβατικής αμαξοστοιχίας, για το οποίο, ουδεμία εισαγγελική παρέμβαση υπήρξε προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν αξιόποινες πράξεις, η οργή ξεχείλισε….

Η ανάκριση έκλεισε πριν το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, σύμφωνα με τους συγγενείς των θυμάτων πως η ανάκριση έκλεισε δύο ημέρες πριν παραδοθούν στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ οι απαντήσεις του γερμανικού εξειδικευμένου εργαστηρίου για την πυρασφάλεια στα καθίσματα του μοιραίου τρένου της Hellenic Train. Όπως χαρακτηριστικά εξήγησε ο δικηγόρος και πατέρας της 21χρονης Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, το πόρισμα του RST παραδόθηκε στον ελληνικό ανεξάρτητο Οργανισμό στις 28 Αυγούστου του 2025 και η ανάκριση έκλεισε στις 30 Αυγούστου, χωρίς να συμπεριλάβει το κρίσιμο αυτό στοιχείο στη δικογραφία.

Η «απροθυμία» της Δικαιοσύνης

Ο κ. Ψαρόπουλος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε βάρος των δικαστικών αρχών για τη στάση που τήρησαν και τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την έρευνα για το πολύνεκρο δυστύχημα, επιρρίπτοντας ευθύνες και στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Καταλόγισε επίσης στον εφέτη ανακριτή Λάρισας «απροθυμία» να διερευνήσει σημαντικά ζητήματα όπως αυτό της πυραντοχής των καθισμάτων. Όπως είπε, ήδη από τις 17.3.2023 συγγενείς είχαν θέσει δικαστικό ερώτημα για την πυρασφάλεια στα καθίσματα και ακολούθησαν τουλάχιστον άλλα δέκα αντίστοιχα.

«Σήμερα επιβεβαιώνεται ότι η ανάκριση δεν ήταν επαρκής, κακώς περατώθηκε στο σημείο που περατώθηκε, έπρεπε να μείνει ανοικτή τουλάχιστον για το συγκεκριμένο ζήτημα , το οποίο αφορά σε πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα», σημείωσε ο Αντώνης Ψαρόπουλος, της 21χρονης φοιτήτριας.

Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ο κ. Ψαρόπουλος ήταν ένα. «Υπήρχε απροθυμία να ελεγχθεί η πυρασφάλεια των καθισμάτων από την ανάκριση. Θα έπρεπε να έχει επιδειχθεί μεγαλύτερη προσοχή και επιμέλεια. Δε θα χαριστώ σήμερα, έχω πάρα πολλά παράπονα από τις δικαστικές αρχές», τόνισε ο κ. Ψαρόπουλος ενώ καταλόγισε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ότι …ένιψε τας χείρας της, δηλώνοντας αναρμόδια στο ζήτημα της πυρασφάλειας των τρένων.

Ο κ. Ψαρόπουλος έστω και τώρα, ζήτησε την αυτεπάγγελτη παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών προκειμένου να διερευνηθούν οι διαπιστώσεις που περιλαμβάνονται στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την πυρασφάλεια στα καθίσματα, ζητώντας παράλληλα να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα.

Τρία χρόνια μετά την τραγωδία πάντως, οι εφιαλτικές εκείνες στιγμές βασανίζουν όσους τις έζησαν και οι μαρτυρίες τους συγκλονίζουν.

Οι επιζώντες αφηγούνται

Η Ελευθερία Δρίγκα, το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, επέβαινε στο βαγόνι Β2, το οποίο μετά τη σφοδρή σύγκρουση γύρισε ανάποδα και κάηκε ολοσχερώς. Η ίδια και ακόμη 34 άτομα που επέβαιναν μαζί της στο ίδιο βαγόνι διασώθηκαν. Άλλοι 11 όμως βρήκαν τραγικό θάνατο. «Εγώ ήμουν από τους αδιανόητα τυχερούς που κατάφερα και βγήκα από εκεί ζωντανή, εννοείται ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να εξελιχθούν πολύ διαφορετικά… Πιστεύω ότι δε θα έρθει η δικαίωση που αξίζει σε αυτό το έγκλημα», είπε η νεαρή κοπέλα η οποία θυμήθηκε όσα έγιναν. «Όταν ξεκίνησε ο εκτροχιασμός… γιατί κανείς εκείνη τη στιγμή δε σκεφτόταν ότι συγκρούστηκαν δύο τρένα, πέρα από το αίσθημα συμπίεσης που ένιωθα, έβλεπα ένα πορτοκαλί χρώμα, σπίθες, οι οποίες πίστευα ότι ήταν από την τριβή, από τον εκτροχιασμό… Όταν σταμάτησε η κίνηση του βαγονιού, υπήρχε μαύρος καπνός, δε βλέπαμε μέσα από ασφυκτικό καπνό, με βοήθησαν δύο παιδιά που ήταν μέσα. Βγαίνοντας, θυμάμαι να υπάρχει φωτιά κοντά, όχι φωτιά της έκρηξης, μια φωτιά συγκεκριμένη και χαμηλά. Έβγαλα το κεφάλι μου πριν βγούμε από το σπασμένο παράθυρο και είδα ότι ήμασταν ψηλά. Είδα επίσης φωτιά και εξωτερικά. Είχε ύψος, είχε συντρίμμια ,πολύ καπνό και σκοτάδι», ανέφερε.

Επιβάτης στο ίδιο βαγόνι ήταν και ο Αντώνης Αντωνίου, ο οποίος . Ωστόσο, όπως είπε «11 σκοτώθηκαν, εκ των οποίων οι 4 κάηκαν ενώ 35 επέζησαν, πηδώντας από τα σπασμένα παράθυρα».

Υπήρχαν 15 λεπτά για να σβηστεί η φωτιά προτού επεκταθεί

Σύμφωνα με την ανάλυση της Επιτροπής διερεύνησης ανεξάρτητων πραγματογνωμόνων οικογενειών θυμάτων, οι 4 από τους 11 νεκρούς κάηκαν από τη φωτιά που ξέσπασε στο βαγόνι, από βραχυκύκλωμα που προκάλεσε η σύγκρουση. Κατά την έκθεση της ΕΔΑΠΟ, οι δύο από αυτούς, φαίνεται πως είχαν τις αισθήσεις τους μετά τη σύγκρουση. Όπως ανέλυσαν, τα μέλη της ΕΔΑΠΟ στη συνέντευξη τύπου, το βαγόνι Β2 έπιασε δευτερόλεπτα φωτιά μετά τη σύγκρουση και μέσα σε ένα τέταρτο είχε εξαπλωθεί σε όλο το βαγόνι. «Στα 15 λεπτά από τη σύγκρουση, έκλεισε το παράθυρο επιβίωσης» σημείωσε ο Κώστας Λακαφώσης, ο οποίος πρόσθεσε πως αν κάποιος από τα πρώτα λεπτά είχε «πάρει έναν πυροσβεστήρα θα είχε σβήσει τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί σε όλο το βαγόνι»….

Σύμφωνα με τις ιατροδικαστικές εκθέσεις, συνολικά 27 επιβάτες απανθρακώθηκαν, ενώ 5 έως 7 άτομα θα μπορούσαν να έχουν σωθεί, αν δεν τους προλάβαινε η φονική φωτιά.

Στο σημείο 0 ωστόσο εξακολουθεί να είναι η διαδικασία των εκταφών, η οποία όπως είπε ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, πατέρας του νεκρού Παναγιώτη έχει μπλοκάρει καθώς δεν υπάρχουν εξειδικευμένα κέντρα στην Ελλάδα να τις διενεργήσουν, όπως έχει ζητήσει η εισαγγελέας της Λάρισας.