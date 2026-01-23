Αίτημα να παραδοθούν τα βίντεο Καπερνάρου που χαρακτηρίστηκαν «πειστήρια» από τον Εφέτη Ανακριτή και δεν παραδόθηκαν σε κανέναν από τους διαδίκους της υπόθεσης των Τεμπών.

Τα βίντεο που προσκόμισε ο δικηγόρος της Interstar, Βασίλης Καπερνάρος στην ανάκριση τον Φεβρουάριο του 2025, δύο χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, απασχόλησαν μεγάλο μέρος της σημερινής, όγδοης συνεδρίασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας. Βέβαια η δίκη που διεξάγεται δεν έχει καμία σχέση με τα συγκεκριμένα βίντεο, που απεικόνιζαν την εμπορική αμαξοστοιχία να διέρχεται από τις σήραγγες, αλλά αφορά στα «εξαφανισμένα» βίντεο από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Αυτό που προέκυψε από τη συζήτηση που αναπτύχθηκε είναι ότι τα βίντεο χαρακτηρίστηκαν από τον Εφέτη Ανακριτή που χειρίστηκε την υπόθεση των Τεμπών ως πειστήρια, οπότε δεν παραδόθηκαν σε κανέναν από τους δικηγόρους της υπόθεσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έγγραφο αίτημα στον Εφέτη Ανακριτή, για τα συγκεκριμένα βίντεο είχε καταθέσει ο κ. Γιάννης Μαντζουράνης, δικηγόρος του πατέρα θύματος Παύλου Ασλανίδη. Το αίτημα απέρριψε ο κ. Σωτήρης Μπακαΐμης, ενώ το Συμβούλιο Εφετών απέρριψε και τη διαφωνία που κατέθεσε ο κ. Μαντζουράνης.

Η παραδοχή της διαγραφής

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης του Κυριάκου Βελόπουλου η Εισαγγελέας της έδρας κάλεσε τον κατηγορούμενο εκπρόσωπο της Interstar στο βήμα του μάρτυρα για διευκρινίσεις. Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι «σβήστηκαν κάποια βίντεο, τα οποία λόγω αδύναμου σήματος δεν είχαν καταγραφεί σωστά». Η κατάθεσή του προκάλεσε αίσθηση, ειδικά στο σημείο που ανέφερε «είχαμε κάμερες και σε σημεία που δεν υπήρχε καλό ίντερνετ, οπότε κάθε φορά κάναμε delete σε ότι δεν χρειαζόμασταν. Άλλα ήταν μεγάλα αρχεία, άλλα μικρά, άλλα ήταν σκουπίδια». Η τελευταία λέξη προκάλεσε την αντίδραση συγγενών θυμάτων των Τεμπών, που παρακολούθησαν και σήμερα τη συνεδρίαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Τρικάλων. Ως ήταν αναμενόμενο η τοποθέτηση του κατηγορούμενου προκάλεσε, πέραν του θυμού των συγγενών και εύλογες απορίες. Ποιος αποφάσιζε για τις διαγραφές, ποιος αποφάσιζε τι ήταν χρήσιμο και τι όχι, ποιος έσβηνε βιντεοληπτικό υλικό και γιατί.

Συνήγοροι που παρίστανται προς υποστήριξη της κατηγορίας ζήτησαν να τεθούν περαιτέρω διευκρινιστικές ερωτήσεις διά του δικαστηρίου. Η κ. Μ. Γρατσία και η κ. Β. Πανταζή, δικηγόροι συγγενών θυμάτων, ζήτησαν να προσκομιστούν τα πειστήρια, τα βίντεο δηλαδή που παρέδωσε στην ανάκριση ο κ. Καπερνάρος, συνήγορος υπεράσπισης του εκπροσώπου της Interstar και να διαταχθεί νέα πραγματογνωμοσύνη, πέραν εκείνης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που διαπιστώνει τα βίντεο ως γνήσια.

Η κ. Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, δικηγόρος συγγενών θυμάτων επίσης ζήτησε από την έδρα να κληθεί ως μάρτυρας στη δίκη ο Εφέτης Ανακριτής, που χειρίστηκε την υπόθεση, κ. Σωτήρης Μπακαΐμης. Η πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας και στα τρία αιτήματα ήταν αρνητική.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 28 Ιανουαρίου με τις τοποθετήσεις των δικηγόρων επί της Εισαγγελικής πρότασης και θα ακολουθήσει η κατάθεση του κ. Αντώνη Ψαρόπουλου, δικηγόρου και πατέρα της Μάρθης.