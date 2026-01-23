Η εντολή για αναζήτηση εργαστηρίου για τις αιτούμενες εξετάσεις μόνο στην Ελλάδα φρενάρει τη διαδικασία. Έγγραφο της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα κατάλληλο εργαστήριο.

Η επιμονή των Εισαγγελικών αρχών να διεξαχθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις των σορών των θυμάτων των Τεμπών αποκλειστικά στην Ελλάδα οδηγεί τις εκταφές σε αδιέξοδο…

Σύμφωνα με πληροφορίες, εργαστήρια ιατροδικαστικής και τοξικολογίας στη χώρα μας απαντούν ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν οι εξετάσεις που ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων εντός της Ελλάδας.

Εκτός από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες,αδυναμία δηλώνουν και το Πανεπιστήμιο Κρήτης όπως και η Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Πειραιά. Άλλωστε, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας αναμένει την σχετική απάντηση από την ιατροδικαστή Πειραιά, που ορίστηκε πραγματογνώμονας στην εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτση.

Το ΑΠΘ

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΑΠΘ, απέστειλε σχετικό έγγραφο, στο οποίο επισημαίνει ότι δεν διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό, παρότι υπηρετούν επιστήμονες με την ανάλογη γνώση και εμπειρία.

Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης και η υποστελέχωση του εργαστηρίου του Πανεπιστημίου, το οποίο επανδρώνεται με έξι (6) μέλη ΔΕΠ, μία γραμματέα με σύμβαση έργου, ενώ στο εργαστήριο τοξικολογίας απασχολούνται μέσω αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων μόλις πέντε (5). Την ίδια ώρα, στο αντίστοιχο εργαστήριο της Ζυρίχης υπηρετούν 160 επιστήμονες!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το έγγραφο εξηγεί τους λόγους για τους οποίους είναι αδύνατη η διενέργεια όλων αυτών των εξετάσεων και των αναλύσεων στο εργαστήριο του ΑΠΘ, σημειώνοντας πως «προς την υπόδειξη εργαστηρίου στην Ελληνική επικράτεια το οποίο να μπορεί να διενεργήσει όλες τις αιτούμενες εξετάσεις, είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί διότι εξ' όσων γνωρίζουμε δεν υπάρχει τέτοιο».

Επιπλέον στο έγγραφο επισημαίνεται πως λόγω της πολυδιάστατης φύσης των ερωτημάτων, «των πολλαπλών αντίστοιχων παραγγελιών ανά την Ελλάδα» και την επιστημονική ιδιαιτερότητα της έρευνας είναι αναγκαίο «οι πραγματογνώμονες που θα εμπλακούν σε όλες τις πραγματογνωμοσύνες θα πρέπει να συντάξουν ενιαία πρωτόκολλα βασισμένα στην ιατροδικαστική και τοξικολογική επιστήμη ώστε τα περιστατικά να τύχουν ομοιόμορφης/ενιαίας διαχείρισης».

Σε ένα πράγμα μόνο φαίνεται να συμφωνεί το Εργαστήριο του ΑΠΘ με την άποψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών , ότι δηλαδή μόνο εφόσον βρεθούν τα κατάλληλα εργαστήρια μπορεί να γίνει η εκταφή των σορών και η σχετική δειγματοληψία.

Σύμφωνα πάντως με ειδικούς επιστήμονες έχει δημοσιευθεί σε επιστημονικό περιοδικό έρευνα σύμφωνα με την οποία Ιάπωνες επιστήμονες εντόπισαν ίχνη διαλυτών σε σορό 6 χρόνια μετά το θάνατο.

Η διαδικασία

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία που ακολουθείται σε σχέση με τις εκταφές επιλέχθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, αφού προηγουμένως η Εισαγγελία Εφετών ανέσυρε και ενσωμάτωσε δικογραφία που αφορούσε στους ιατροδικαστές, οι οποίοι χειρίστηκαν την υπόθεση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών ανέθεσε την προκαταρκτική στην Αστυνομία, η οποία κάλεσε και τους 57 συγγενείς των θυμάτων να απαντήσουν εάν επιθυμούν ή όχι εκταφή των δικών τους ανθρώπων. Εννέα συγγενείς απάντησαν θετικά και προσδιορισαν μετά από σχετική εισαγγελική παραγγελία το είδος των εξετάσεων. Παρότι οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι θα αναζητηθούν τα κατάλληλα εργαστήρια ακόμη και στο εξωτερικό, εντούτοις με διάταξη της η Εισαγγελία Πρωτοδικών περιορίζει μόνο σε εργαστήρια της Ελλάδας τις αιτούμενες εξετάσεις. Μάλιστα, η ίδια διάταξη καθιστά περίπου διακοσμητικό το ρόλο των τεχνικών συμβουλών - ιατροδικαστών των 9 συγγενών θυμάτων, καθώς απαγορεύει τη λήψη δειγμάτων από τις σορούς για περαιτέρω εξετάσεις.