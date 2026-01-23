Σε κλίμα βαθιά οδύνης κηδεύεται σε λίγη ώρα ο 53χρονος λιμενικός στο Άστρος Κυνουρίας.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιείται σε λίγη ώρα η κηδεία του 53χρονου λιμενικού που που έχασε τη ζωή του στο Άστρος Κυνουρίας εν ώρα υπηρεσίας, προσπαθώντας να δέσει τα καΐκια στο λιμάνι για να μην παρασυρθούν από τα σφοδρά κύμματα.

Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι συγκεντρώθηκαν από το πρωί στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα, για να πουν το τελευταίο αντίο στον λιμενικό που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία αλλά και το Λιμενικό Σώμα.

Το παρών στην εξόδιο ακολουθία έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, καθώς και ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μεταξύ άλλων ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας τόνισε πως επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη από τον οποιό ζήτησε η Βουλή να σταθεί δίπλα στο ανήλικο παιδί του εκλιπόντος. Παράλληλα ζήτησε να υιοθετηθεί. «Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα αποσταλεί εκεί ο φάκελος για τα περαιτέρω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Ναυτιλίας υπογράμμισε, τέλος, ότι «οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος υπηρετούν την Πατρίδα με αυταπάρνηση και πολλές φορές με πολύ υψηλό κίνδυνο», αποτίοντας φόρο τιμής στον 53χρονο που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας.