«Αυτόν τον άνθρωπο τον εκτιμούσα, γιατί ήταν ταλαιπωρημένος πολύ».

Ο Γιάννης Πάριος αποχαιρέτησε τον σπουδαίο καλλιτέχνη, Γιώργο Μαζωνάκη, ερμηνεύοντας στη σκηνή το «Ποτέ ποτέ», ένα τραγούδι που όπως αποκάλυψε, είχε γράψει για εκείνον.

Το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος πραγματοποίησε συναυλία στη Θεσσαλονίκη, αφιερώνοντας λίγα λεπτά για να μιλήσει στους θαυμαστές του για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος «έφυγε» τόσο ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 54 χρόνων.

Ο Γιάννης Πάριος, απευθυνόμενος στο κοινό του, αναφέρθηκε στο κομμάτι που επέλεξε να ερμηνεύσει, με σκοπό να τιμήσει τη μνήμη του Γιωργου Μαζωνάκη και να τον αποχαιρετήσει με το δικό του τρόπο, ξεδιπλώνοντας την ιστορία πίσω «Ποτέ ποτέ», ένα τραγούδι που έμελλε να γίνει το αγαπημένο του αδικοχαμένου καλλιτέχνη.

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