Όσα διηγήθηκε ο Πέτρος Κουσουλός για την επίσκεψή του στο ιατρείο που ξεψύχησε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Πέτρος Κουσουλός αποκάλυψε στην εκπομπή του στον ANT1 ότι και ο ίδιος είχε επισκεφθεί ως ασθενής το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Αφορμή της επίσκεψής του ήταν η διάγνωση ενός δεύτερου αυτοάνοσου νοσήματος και η αναζήτηση ιατρικών λύσεων για την αντιμετώπιση της κατάστασής του. «Οφείλω να είμαι απόλυτα διαυγής. Ήμουν ένας από αυτούς που μπήκαν σε αυτό το ιατρείο και θα σας εξηγήσω τους λόγους», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε σε οικογενειακή συζήτηση, άκουσε για πρώτη φορά τα ονόματα της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου. Μέχρι τότε, όπως ανέφερε, δεν γνώριζε ούτε τους συγκεκριμένους γιατρούς ούτε το ιατρείο στην Καρνεάδου.

«Μου μίλησαν για τη Γάκα γιατροί που σήμερα εμφανίζονται να μην γνωρίζουν»

Όπως υποστήριξε, κάποιοι από τους γιατρούς με τους οποίους είχε μιλήσει γνώριζαν την Ιωάννα Γάκα, γεγονός που, όπως είπε, του δημιουργεί σήμερα ερωτήματα για το πόσο άγνωστη ήταν τελικά η δραστηριότητα του συγκεκριμένου ιατρείου στον ιατρικό χώρο. «Μου μίλησαν για τη Γάκα γιατροί που σήμερα εμφανίζονται να μην γνωρίζουν», ανέφερε.

Ο Κουσουλός αποκάλυψε ότι τελικά επισκέφθηκε το ιατρείο, έχοντας μαζί του τη σύζυγό του, Ευαγγελία. «Λειτούργησα ως ένας ασθενής ο οποίος αγωνιούσε για την υγεία του, γιατί ως ασθενής πήγα εγώ εκεί», τόνισε.

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Στη συνέχεια, ωστόσο, όπως περιέγραψε, ορισμένες πληροφορίες που προέκυψαν κατά τη διαδικασία άρχισαν να ενεργοποιούν το δημοσιογραφικό του ένστικτο. «Όταν προέκυψαν πληροφορίες ή, εν πάση περιπτώσει, άρχισε να χτυπάει το δημοσιογραφικό μου ένστικτο, δεν λειτούργησε η ιδιότητά μου ως δημοσιογράφου», ανέφερε.

«Δεν θα μπω σε περισσότερες προσωπικές λεπτομέρειες γιατί θα χαθεί η ουσία της υπόθεσης», σημείωσε. «Ευτυχώς, προλάβαμε να καταγράψουμε όλα τα στοιχεία, τα οποία θα ενσωματωθούν στο ρεπορτάζ μας. Διότι, πάνω απ' όλα, οφείλει να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και να δικαιωθεί η μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη».

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