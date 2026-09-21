Η νέα τάση του TikTok υπόσχεται καλύτερη καθαριότητα, όμως οι δερματολόγοι προειδοποιούν ότι το υπερβολικό πλύσιμο μπορεί να βλάψει την επιδερμίδα.

Η εποχή του γρήγορου ντους φαίνεται πως περνάει για όσους ακολουθούν τις νέες τάσεις περιποίησης σώματος. Το λεγόμενο double cleansing, που μέχρι πρόσφατα αφορούσε κυρίως τον καθαρισμό του προσώπου και των μαλλιών, έχει πλέον περάσει και στη φροντίδα του σώματος.

Η λογική είναι απλή: αντί για ένα μόνο προϊόν καθαρισμού, χρησιμοποιούνται δύο διαδοχικά. Η τάση έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δημοτικότητα στα social media και ειδικά στο TikTok, όπου αρκετοί χρήστες υποστηρίζουν ότι μετά από δύο καθαρισμούς αισθάνονται πιο καθαροί και μυρίζουν καλύτερα.

Από το skincare στο ντους

Η πρακτική έγινε δημοφιλής μέσα από την κορεατική ρουτίνα περιποίησης, όπου ο διπλός καθαρισμός του προσώπου αποτελεί εδώ και χρόνια συνηθισμένη πρακτική.

Στην περίπτωση του σώματος, η διαδικασία συνήθως ξεκινά με ένα καθαριστικό με βάση το έλαιο, το οποίο υποτίθεται ότι βοηθά στην απομάκρυνση ιδρώτα, λιπαρότητας, αντηλιακού και προϊόντων σώματος. Ακολουθεί ένα πιο ήπιο καθαριστικό με βάση το νερό.

Όμως, σύμφωνα με ειδικούς, αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι χρειάζεται να ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη ρουτίνα.

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Οι ειδικοί δεν θεωρούν απαραίτητο το διπλό πλύσιμο

Η δερματολόγος Dr Jinah Yoo υποστηρίζει ότι για τους περισσότερους ανθρώπους το πλύσιμο του σώματος δύο φορές είναι σε μεγάλο βαθμό περιττό.

Το δέρμα διαθέτει φυσικά λιπίδια που βοηθούν στη διατήρηση της υγρασίας και λειτουργούν ως προστατευτικός φραγμός απέναντι σε εξωτερικούς ερεθισμούς. Το υπερβολικό πλύσιμο, ιδιαίτερα με ισχυρά ή πολύ αφρίζοντα προϊόντα, μπορεί να απομακρύνει μέρος αυτής της προστατευτικής στοιβάδας.

Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ξηρότητα, αίσθημα τραβήγματος, φαγούρα ή ερεθισμός.

Πότε μπορεί να έχει νόημα;

Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις στις οποίες ένας δεύτερος καθαρισμός μπορεί να είναι χρήσιμος. Για παράδειγμα, μετά από έντονη άσκηση, κολύμπι, μια ιδιαίτερα ζεστή ημέρα ή όταν έχει χρησιμοποιηθεί μεγάλη ποσότητα αδιάβροχου αντηλιακού και άλλων προϊόντων σώματος.

Ακόμη και τότε, οι ειδικοί συνιστούν προσοχή. Η χρήση δύο ισχυρών καθαριστικών, σε συνδυασμό με απολέπιση, οξέα ή αντιβακτηριακά προϊόντα, μπορεί να γίνει υπερβολική για το δέρμα.

Το «πιο καθαρό» δεν σημαίνει απαραίτητα πιο υγιές

Ο δερματολόγος Dr Girish Gupta είναι ακόμη πιο επιφυλακτικός, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν πως το διπλό πλύσιμο του σώματος προσφέρει καλύτερη υγιεινή. Αντίθετα, το υπερβολικό καθάρισμα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο δέρμα, ειδικά σε ανθρώπους που έχουν ήδη ξηρότητα ή έκζεμα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ειδικοί προτείνουν πιο ήπια προϊόντα, κατά προτίμηση χωρίς άρωμα, καθώς και ενυδατικές κρέμες ή αλοιφές ανάλογα με τις ανάγκες της επιδερμίδας. Σε έξαρση εκζέματος μπορεί να χρειαστεί και ειδική θεραπεία μετά από ιατρική συμβουλή.

Η επιρροή των social media

Η αυξανόμενη δημοτικότητα του double cleansing εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση για όλο και πιο σύνθετες ρουτίνες περιποίησης σώματος. Serums, ρετινοειδή, απολεπιστικά οξέα, μάσκες και εξειδικευμένα προϊόντα έχουν πλέον μεταφερθεί από το skincare και στην καθημερινή φροντίδα του σώματος.

Τα social media ενισχύουν αυτή την τάση, καθώς οι πολυβήματες ρουτίνες είναι πιο εντυπωσιακές οπτικά και δημιουργούν εύκολα την εντύπωση ότι περισσότερα προϊόντα σημαίνουν και καλύτερη φροντίδα.Στην πραγματικότητα, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, το δέρμα δεν χρειάζεται να αισθάνεται «τεντωμένο» ή υπερβολικά καθαρό μετά το ντους για να είναι καθαρό.

Αν μετά το μπάνιο το δέρμα σας τραβάει έντονα, ίσως το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν καθαρίστηκε αρκετά, αλλά ότι καθαρίστηκε περισσότερο απ' όσο χρειαζόταν.