«Έχουν δίκιο οι πολίτες που ζητάνε παραπάνω. Έχουν δίκιο που πολλές φορές φωνάζουν», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Στις παρεμβάσεις που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στα καύσιμα αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, προαναγγέλλοντας σχετικές ανακοινώσεις από το οικονομικό επιτελείο τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, απάντησε στις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αναφέρθηκε στα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, στις δημοσκοπήσεις και στη συζήτηση για πιθανές πολιτικές συνεργασίες.

«Επεξεργαζόμαστε σχέδιο μέτρων για τα καύσιμα»

Ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδιο μέτρων για τα καύσιμα, το περίγραμμα του οποίου έχει ήδη περιγράψει ο πρωθυπουργός.

Όπως είπε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από το οικονομικό επιτελείο τις επόμενες ημέρες, μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των δεδομένων.

«Ξεκινάμε με το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου εκεί θέλουμε να ανοίξει χαμηλότερα από ό,τι έκλεισε φέτος», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ανέφερε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε στα 1,75 ευρώ, ενώ οι προβλέψεις το τοποθετούν πάνω από τα 2 ευρώ.

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«Έχουν δίκιο οι πολίτες που ζητούν περισσότερα»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε την πίεση που προκαλούν οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση των συνεπειών αποτελεί ευθύνη της κυβέρνησης.

«Έχουν δίκιο οι πολίτες που ζητάνε παραπάνω. Έχουν δίκιο που πολλές φορές φωνάζουν», ανέφερε, προσθέτοντας ωστόσο ότι οι κυβερνητικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με βάση τις πραγματικές δημοσιονομικές δυνατότητες.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η αύξηση των κρατικών εσόδων, μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, επιτρέπει στην κυβέρνηση να επιστρέφει πόρους στους πολίτες μέσω φοροελαφρύνσεων και άλλων παρεμβάσεων.

Η απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα για τα καύσιμα

Ο κ. Μαρινάκης άσκησε κριτική στις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για τα καύσιμα, αντιπαραβάλλοντάς τες με τη φορολογική πολιτική που είχε ακολουθηθεί κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του.

Όπως ανέφερε, επί κυβέρνησης Τσίπρα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αμόλυβδη αυξήθηκε από τα 670 στα 700 ευρώ ανά χίλια λίτρα, στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης από τα 330 στα 410 ευρώ, στο φωτιστικό πετρέλαιο από τα 330 στα 410 ευρώ, στο υγραέριο κίνησης από τα 330 στα 430 ευρώ και στο diesel από τα 330 στα 410 ευρώ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι αυξήθηκε και ο ΦΠΑ, ενώ σημείωσε ότι η σημερινή κυβέρνηση, μαζί με τις μειώσεις που προβλέπονται για το 2027, έχει μειώσει συνολικά 91 φορολογικούς συντελεστές, εκ των οποίων οι 25 αφορούν έμμεσους φόρους και ΦΠΑ.

Για το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει σε μείωσή του μέχρι τα κατώτατα επιτρεπόμενα όρια, συνδέοντας ωστόσο μια τέτοια απόφαση με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.

Όπως εξήγησε, το ζήτημα αφορά τη δυνατότητα εξαίρεσης μιας έκτακτης παρέμβασης από τον υπολογισμό των οροφών δαπανών.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι το κράτος εισπράττει περίπου 4 δισ. ευρώ ετησίως από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και υποστήριξε ότι όσοι προτείνουν τη μείωσή του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα πρέπει να εξηγήσουν πώς θα καλυφθεί η αντίστοιχη απώλεια εσόδων.

«Εμείς, αν δεν δοθεί αυτή η ειδική άδεια εξαίρεσης από τον υπολογισμό δαπανών, δεν θα πάμε να γίνουμε ευχάριστοι, ενώ στην πραγματικότητα θα είμαστε δυσάρεστοι για τον κόσμο», ανέφερε.

Οι μειώσεις φόρων και τα αυξημένα έσοδα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι, παρά τις διαδοχικές κρίσεις των τελευταίων ετών, έχουν μειωθεί δεκάδες φορολογικοί συντελεστές, μεταξύ των οποίων συντελεστές ΦΠΑ σε μεταφορές, ταξί, κινηματογράφους, καφέ, μη αλκοολούχα ποτά, βρεφικά είδη, λιπάσματα, ζωοτροφές και αγροτικά μηχανήματα.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η αύξηση των φορολογικών εσόδων δεν προέρχεται από αύξηση των φορολογικών συντελεστών, αλλά από την αύξηση της απασχόλησης και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πρόσθετα αυτά έσοδα δημιουργούν τα περιθώρια για νέες φοροελαφρύνσεις και οικονομικές ενισχύσεις.

Ενοίκια και ενισχύσεις

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στις οικονομικές ενισχύσεις που πρόκειται να καταβληθούν το επόμενο διάστημα.

Όπως είπε, μέσα στον μήνα θα δοθεί δεύτερο ενοίκιο, με μόνιμα χαρακτηριστικά, σε δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν εκτός του τόπου διαμονής τους, όπως εκπαιδευτικοί, ένστολοι και υγειονομικοί.

Πρόσθεσε ότι σε περίπου έναν με ενάμιση μήνα θα ακολουθήσουν επιπλέον ενισχύσεις για ενοικιαστές, ενώ αναφέρθηκε και σε μόνιμη ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους.

Δημοσκοπήσεις

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν τις υποτιμά, επισημαίνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία, έπειτα από επτά χρόνια διακυβέρνησης, εξακολουθεί να καταγράφει σημαντική διαφορά από το δεύτερο κόμμα.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε σε ποσοστά περίπου 30%-31% στην εκτίμηση ψήφου και σε σημαντικό ποσοστό αναποφάσιστων.

«Έχουμε ένα καλό σημείο εκκίνησης, αλλά σίγουρα έχουμε και πολύ μεγάλη απόσταση να διανύσουμε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στις εκλογές οι πολίτες θα κρίνουν συγκεκριμένα προγράμματα, απολογισμούς και προτάσεις για την οικονομία, την παιδεία και την υγεία.

Η απάντηση για Αυλωνίτη και τις συνεργασίες

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε τη δήλωση του κ. Αυλωνίτη για ενδεχόμενη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, θέτοντας ερωτήματα προς το ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο ζήτημα των πολιτικών συνεργασιών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε ειδικότερα στην περίοδο του 2015 και υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις πρέπει να εξεταστούν σε σχέση με ην ευρωπαϊκή πολιτική που παρουσιάζει σήμερα το ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας υπέρ της αυτοδύναμης διακυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση θα κριθεί στις συγκεκριμένες λύσεις που προτείνει κάθε κόμμα για τα προβλήματα των πολιτών.

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