Η Νικόλ Κίντμαν και η Σάντρα Μπούλοκ επιστρέφουν για το μαγικό σίκουελ 28 χρόνια μετά την αρχική ταινία.

Η Warner Bros. κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για το «Practical Magic 2», το οποίο έκανε την πρεμιέρα του την περασμένη εβδομάδα στο CinemaCon 2026 στο Λας Βέγκας.

Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Σούζαν Μπίερ,το σίκουελ εξερευνά τη βαθιά σύνδεση της μαγείας με το παρελθόν της οικογένειας Owens. Οι δύο αδελφές έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με μια απειλητική κατάρα που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους.

Μαζί με τις βραβευμένες με Όσκαρ πρωταγωνίστριες στους ρόλους των Sally και Gilly Owens το καστ περιλαμβάνει τους Τζόι Κινγκ, Μέισι Γουίλιαμς, Σόλο Μαριντουένια, Σόλι ΜακΛέοντ και Λι Πέις.

Οι Στόκαρντ Τσάνινγκ και Νταϊάν Γουίστ επιστρέφουν στους ρόλους των θείων Frances και Jet Owens όπως και στην αρχική ταινία του 1998.

Στο σίκουελ η Sally έχει πλέον μεγαλώσει τις κόρες της, ενώ η Gilly φαίνεται να απολαμβάνει μία ήσυχη καθημερινότητα με συντροφιά μια μαύρη γάτα. Ωστόσο οι ζωές τους ανατρέπονται όταν ένας μυστηριώδης άντρας παρασύρει τις δύο αδελφές μακριά από τη γραφική τους πόλη για μια επικίνδυνη αποστολή.

Το σενάριο, βασισμένο στο μυθιστόρημα «The Book of Magic» της Αλις Χόφμαν, υπογράφουν ο Ακίβα Γκόλντσμαν και η Τζόρτζια Πρίτσετ.

Σύμφωνα με το Variety, στη παραγωγή συμμετέχουν οι δύο πρωταγωνίστριες μαζί με την Ντενίζ Ντι Νόβι, ενώ οι Άντριου Κόσοβ, Μπρόντερικ Τζόνσον, Ντόναλντ Σαμπουρίν και η συγγραφέας του βιβλίου έχουν χρέη εκτελεστικών παραγωγών.

Το «Practical Magic 2» αναμένεται στις αμερικανικές αίθουσες στις 11 Σεπτεμβρίου.

Mε πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ