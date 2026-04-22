Σε εξειδίκευση των μέτρων που είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός, προχώρησε το οικονομικό επιτελείο, με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη να παρουσιάζει μια ευρεία δέσμη παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την ενίσχυση των εισοδημάτων. Το συνολικό δημοσιονομικό αποτύπωμα των μέτρων, σε συνδυασμό με το πρώτο πακέτο, διαμορφώνεται στα 796 εκατ. ευρώ για το 2026, ενώ από το 2027 και μετά το μόνιμο κόστος εκτιμάται στα 279 εκατ. ευρώ, λόγω της διατήρησης ορισμένων παρεμβάσεων σε σταθερή βάση.

Το νέο πακέτο κινείται σε πολλαπλά επίπεδα, συνδυάζοντας ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος με στοχευμένες ενισχύσεις σε καύσιμα, ενέργεια, ενοίκια, συντάξεις και οικογένειες, ενώ κεντρικό στοιχείο αποτελεί η σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, με στόχο την αύξηση των δικαιούχων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση των ιδιωτικών οφειλών, με μέτρα που προωθούν τη λεγόμενη «δεύτερη ευκαιρία». Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών εφόσον έχει εξοφληθεί το 25% της βασικής οφειλής και έχουν ρυθμιστεί τα υπόλοιπα χρέη, ενώ επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού σε οφειλές από 5.000 ευρώ και άνω, καλύπτοντας εκατοντάδες χιλιάδες επιπλέον πολίτες. Παράλληλα, ενεργοποιείται ρύθμιση έως 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμα χρέη έως το τέλος του 2023, που αφορά συνολικές υποχρεώσεις άνω των 95 δισ. ευρώ.

Στο ενεργειακό μέτωπο, η κυβέρνηση επεκτείνει την επιδότηση στο diesel για τον Μάιο, με ενίσχυση 20 λεπτών ανά λίτρο, ενώ συνεχίζεται και η επιδότηση λιπασμάτων κατά 15% για το τρίμηνο Ιουνίου–Αυγούστου, με στόχο τη συγκράτηση του κόστους στον πρωτογενή τομέα.

Παρεμβάσεις προβλέπονται και για τους συνταξιούχους, καθώς η ετήσια οικονομική ενίσχυση του Νοεμβρίου αυξάνεται από 250 σε 300 ευρώ καθαρά, ενώ διευρύνονται σημαντικά τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια. Με τις αλλαγές αυτές, οι δικαιούχοι εκτιμάται ότι θα φτάσουν περίπου τα 1,9 εκατομμύρια άτομα, καλύπτοντας το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.

Σημαντικές αλλαγές έρχονται και στο πεδίο της στέγασης, με αύξηση των εισοδηματικών ορίων για την επιστροφή ενοικίου, με αποτέλεσμα να εντάσσονται επιπλέον περίπου 70.000 νοικοκυριά και να καλύπτεται πλέον το 86% των ενοικιαστών. Συνολικά, οι δικαιούχοι εκτιμάται ότι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο.

Παράλληλα, θεσπίζεται έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί για οικογένειες, η οποία θα καταβληθεί αυτόματα στα τέλη Ιουνίου χωρίς αίτηση, όπως διευκρίνισε ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς. Το μέτρο εκτιμάται ότι θα ωφελήσει σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, δηλαδή περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά, με συνολικό κόστος που φτάνει τα 240 εκατ. ευρώ.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι το δημοσιονομικό πλεόνασμα δεν είναι συγκυριακό αλλά αποτέλεσμα διαρθρωτικών αλλαγών, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση επέλεξε ένα ισορροπημένο μείγμα μεταξύ εφάπαξ ενισχύσεων και μόνιμων παρεμβάσεων. Όπως ανέφερε, από τον νέο δημοσιονομικό χώρο που δημιουργήθηκε, περίπου 500 εκατ. ευρώ επιστρέφονται στην κοινωνία.

Το μεγαλύτερο μέρος των μέτρων αφορά στοχευμένες μεταβιβάσεις εισοδήματος και προσωρινές ενισχύσεις, οι οποίες, αν και συμβάλλουν στην άμβλυνση των κοινωνικών πιέσεων και στη στήριξη της κατανάλωσης βραχυπρόθεσμα, εμφανίζουν περιορισμένη επίδραση στην παραγωγικότητα και τις επενδύσεις. Κατά συνέπεια, η επίδρασή τους στο ΑΕΠ εκτιμάται ως συγκρατημένη, με χαμηλούς δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές σε σχέση με πιο διαρθρωτικές παρεμβάσεις.

Στη βάση αυτή η πιο ουσιαστική εξαγγελία είναι πως ενισχύεται το συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο αυξάνεται στα 7 δισ. ευρώ το 2027 από 6,35 δισ. ευρώ, με τη συμβολή ευρωπαϊκών πόρων, ενισχύοντας περαιτέρω την αναπτυξιακή προοπτική της οικονομίας.

Τέλος, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε την αναθεώρηση των μακροοικονομικών προβλέψεων για εφέτος και το 2027. Όπως είπε, η εκτίμηση για την ανάπτυξη το 2026 μειώνεται στο 2% από 2,4%, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται υψηλότερος, στο 3,2%, λόγω διεθνών πιέσεων. Αντίθετα, για το 2027 η πρόβλεψη ανάπτυξης αναθεωρείται ανοδικά στο 2% από 1,7%, με παράλληλη αποκλιμάκωση των τιμών. «Η ελληνική οικονομία διατηρεί αυτούσια τη δυναμική της», συμπλήρωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.