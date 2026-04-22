Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν ελαφρά πτώση την Τετάρτη, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από την πορεία της σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εξακολουθεί να βαραίνει το επενδυτικό κλίμα, παρά την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει την εύθραυστη εκεχειρία με την Τεχεράνη.

Το Μπρεντ υποχωρεί κατά 0,68% στα 97,81 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 0,29%, διαμορφούμενο στα 89,04 δολάρια. Οι αναλυτές καταγράφουν τις επιφυλάξεις της αγοράς σχετικά με το αν η προσωρινή αποκλιμάκωση μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο μόνιμη διπλωματική λύση.

Η απόφαση του Τραμπ να παρατείνει την εκεχειρία πέραν της αρχικής προθεσμίας συνοδεύτηκε από δηλώσεις περί «βαθιά διχασμένης» πολιτικής κατάστασης στο Ιράν. Όπως ανέφερε, η ανακωχή θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου η ιρανική ηγεσία παρουσιάσει μια ενιαία πρόταση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών με την Ουάσιγκτον και το Ισραήλ, ενώ στο μεταξύ οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει τη ρευστότητα της κατάστασης. Αν και μειώνει τον άμεσο κίνδυνο στρατιωτικής κλιμάκωσης, αναδεικνύει ταυτόχρονα τις εσωτερικές αντιθέσεις στην Τεχεράνη και την απουσία ουσιαστικής προόδου σε διπλωματικό επίπεδο.

Νωρίτερα την Τρίτη, οι τιμές του πετρελαίου είχαν κινηθεί ανοδικά, καθώς έγινε γνωστό ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δεν μετέβη στο Πακιστάν, όπου επρόκειτο να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης ενημέρωσαν μέσω διαμεσολαβητή στο Πακιστάν ότι δεν θα συμμετάσχουν σε νέες συνομιλίες, εκτιμώντας ότι «υπό τις παρούσες συνθήκες η διαπραγμάτευση είναι χάσιμο χρόνου», καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εμποδίζουν την επίτευξη μιας αποδεκτής συμφωνίας.