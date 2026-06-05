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Πόσο κοστίζει η είσοδος στις καλύτερες οργανωμένες παραλίες της Αττικής φέτος;

Η Αττική, διαθέτει μία μεγάλη ποικιλία παραλιών που εκτείνονται κατά μήκος της Αθηναϊκής Ριβιέρας και είναι ικανές να καλύψουν κάθε επισκέπτη. Από οργανωμένες γωνιές με μαγαζιά, μέχρι και πιο απομονωμένες φυσικές τοποθεσίες, εντοπίζονται μέρη που φιλοξενούν όλο το καλοκαίρι τους πολίτες για τις στιγμές χαλάρωσής τους.

Η εύκολη πρόσβαση και η «στρατηγική» τους τοποθεσία στην ανατολική Αττική, αποτελούν δύο από τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους και την αιτία που είναι τόσο γνωστές στο κοινό.

Οι περισσότερες από αυτές είναι οργανωμένες με τις τιμές να προσαρμόζονται ανάλογα με τις παροχές. Συχνά, καταβάλλεται ένα ποσό κατά την είσοδο στην παραλία και στην πορεία τα ποσά κυμαίνονται ανάλογα με την κατανάλωση και τις ξαπλώστρες.

Οι τιμές των οργανωμένων παραλιών τις Αττικής

Αυλάκι, Πόρτο Ράφτη

Πρόκειται για μία ακτογραμμή, περίπου 40 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας με ήρεμα νερά και αμμώδη ακτή, ιδανική για όσους επιλέγουν το ήρεμο και χαλαρό περιβάλλον για να απολαύσουν τον μπάνιο τους. Οι τιμές εισόδου δεν ξεπερνούν τα 10 ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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• Για τους πολίτες είναι στα 8 ευρώ, τόσο τις καθημερινές όσο και τα Σαββατοκύριακα.

• Η είσοδος για παιδιά 6 έως 12 ετών είναι στα 4 ευρώ.

• Σε ό,τι αφορά του δημότες, η είσοδός τους αγγίζει τα 2 ευρώ τις καθημερινές και τα 4 τα Σαββατοκύριακα,

• Τα παιδιά των δημοτών μπορούν να κολυμπήσουν για το ποσό του ενός ευρώ τις καθημερινές και των 2 τα Σαββατοκύριακα.

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Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Ίσως πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες και πιο οργανωμένες παραλίες της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Διαθέτει μία μεγάλη ακτογραμμή με ξαπλώστρες beach bar, ακόμη και γήπεδα βόλεϊ και δραστηριότητες που προσελκύουν το κοινό.

• Καθημερινές: 10 ευρώ.

• Για παιδιά (5 – 12 ετών) και για Ηλικιωμένους (άνω των 65) η τιμή είναι στα 4 ευρώ, τις καθημερινές.

Τα Σαββατοκύριακα:

• Γενική είσοδος είναι στα 12 ευρώ

• Για παιδιά (5 – 12 ετών) και ηλικιωμένους (άνω των 65) η τιμή είναι στα 5 ευρώ.

Η είσοδος στους δημότες του Αλίμου είναι δωρεάν με την επίδειξη της κάρτας δημότη, ενώ οι ξαπλώστρες κυμαίνονται από τ 8 έως 25 ευρώ.

Αστέρας Βουλιαγμένης

Πρόκειται για μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Αττικής με πολυτελείς παροχές και καθαρά νερά, με εστιατόρια και άνετες εγκαταστάσεις. Βρίσκεται στη Βουλιαγμένη και θεωρείται ένα από τα πιο γνωστά καλοκαιρινά θέρετρα της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Λειτουργεί από το Μάιο μέχρι και το Σεπτέμβριο με τις τιμές να προσαρμόζονται τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα.

• Τιμή εισόδου ξεκινά από: 25 ευρώ.

• Καθημερινές: 50 ευρώ το σετ ξαπλώστρες.

• Σαββατοκύριακα και αργίες: 80 ευρώ ανά σετ ομπρέλας.

• Για παιδιά (4 έως 12 ετών), ισχύουν εκπτώσεις έως 50%.

• Τα σετ από 2η σειρά και πίσω ανέρχεται στα 100 τις καθημερινές και στα 210 για δύο άτομα στην πρώτη σειρά.

Να σημειωθεί ότι οι τιμές στα σετ ξαπλώστρας προσαρμόζονται ανάλογα με την σειρά, ενώ όσοι επιλέγουν να καθίσουν σε ένα από αυτά δεν χρειάζεται να προσκομίσουν το ποσό εισόδου.

Eden Beach, Μαύρο Λιθάρι

Κοντά στην Ανάβυσσο, στην περιοχή Μαύρο Λιθάρι απλώνεται η ακτή Eden Beach, ιδιαίτερα δημοφιλής σε νεαρές ηλικίες και σε όσους επιθυμούν να συνδυάσουν το μπάνιο τους με τη διασκέδαση και τη μουσική.

Μέχρι πρότινος, η είσοδος στην παραλία ήταν δωρεάν ωστόσο οι τιμές διαφοροποιούνται στις ξαπλώστρες και στην κατανάλωση. Για τις προηγούμενες χρονιές οι τιμές προσαρμόζονταν ως εξής:

• Σετ ομπρέλας με δύο ξαπλώστρες στα 10 ευρώ.

• Κρεβάτι παραλίας για δύο άτομα προσαρμόζεται στα 25 ευρώ και στα 30 ευρώ για τέσσερα άτομα.

Τα Σαββατοκύριακα, το σετ ομπρέλας ανέρχεται στην τιμή των 20 ευρώ.

Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες για το καλοκαίρι 2026, η παραλία δεν έχει ανοίξει ακόμη καθώς βρίσκεται υπό κατασκευή.

Sounio Beach

Στο Σούνιο, στο Νοτιότερο άκρο της Αττικής, κοντά στο Ναό του Ποσειδώνα, εντοπίζεται το Sounio Beach, παραλία γνωστή για το φυσικό τοπίο και τα καθαρά νερά της.

Οι τιμές για τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα:

• Το σετ ξαπλώστρας για δύο άτομα με μία ομπρέλα ανέρχεται στα 25 ευρώ τις καθημερινές.

• Τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, το αντίστοιχο σετ ανέρχεται στο ποσό των 40 ευρώ.