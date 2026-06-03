«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», απόψε στις 23:30 στον Alpha!

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Επεισόδιο 62.

Η Μελισσάνθη συναντά τον Άγγελο και καταλαβαίνει πόσο έχει αλλάξει, η Ιουλία αγωνιά για τις επιπτώσεις που θα έχει το εργατικό ατύχημα στην οικογένεια της, η Ασπασία μαθαίνει ότι η κόρη της έχει την ανίατη ασθένεια, η Πολυξένη αντιμετωπίζει την έντονη αμφισβήτηση για τη θεατρική της παρουσία και η Μαγδαληνή μαθαίνει για το γράμμα με τη σφαίρα που έστειλαν στον θείο της.

Η Ιουλία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις επιπτώσεις του σοβαρού εργατικού ατυχήματος, καθώς η εμπλοκή των αρχών και οι πρώτες κινήσεις της έρευνας φέρνουν έντονη πίεση και αβεβαιότητα στο οικογενειακό της περιβάλλον.

Η Μελισσάνθη, ήδη φορτισμένη, έρχεται αντιμέτωπη με μια δύσκολη εξέλιξη στο Ίδρυμα που την αναγκάζει να επανεξετάσει τα όριά της και τον τρόπο που στέκεται απέναντι στη δουλειά της.

{https://www.youtube.com/watch?v=u55NzCurhxY}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Ασπασία ετοιμάζεται να φύγει εσπευσμένα για τα παιδιά της, όμως τα νεότερα για τη Στέλλα ανατρέπουν προσωρινά τα σχέδιά της, αφήνοντάς την διχασμένη ως προς το τι πρέπει να κάνει.

Η Πολυξένη δέχεται έντονη αμφισβήτηση για τη δουλειά της στο θέατρο και καλείται να διαχειριστεί την πίεση και τα σχόλια, επιλέγοντας να απαντήσει με επιμονή και προσήλωση.

Η Μαγδαληνή, μέσα από μια χαλαρή κουβέντα στον Πειραιά, έρχεται πιο κοντά σε σκέψεις και επιλογές που είχε αφήσει πίσω, χωρίς να είναι βέβαιη αν θέλει ή αντέχει να τις ξανασκεφτεί.

Μια συνάντηση που θα αλλάξει τη ζωή της Πολυξένης:

{https://www.youtube.com/watch?v=EeSwBlSF1Qs}

Η Ευγενία αντικρύζει κάτι που την πληγώνει βαθιά:

{https://www.youtube.com/watch?v=FLdFiEW_LFg}

Τα νέα για την κόρη της Ασπασίας, τη Στέλλα, δεν είναι καλά:

{https://www.youtube.com/watch?v=HqleQyEEKf4}