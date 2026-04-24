Όσα αποκάλυψε για τη Eurovision ο δημοσιογράφος Γρηγόρης Μπάκας στον αέρα της εκπομπή «Το πρωινό».

Νέες αποκαλύψεις έκανε το πρωί της Παρασκευής 24 Απριλίου, στον αέρα της εκπομπής «Το πρωινό» ο δημοσιογράφος Γρηγόρης Μπάκας, αναφορικά με την τελική εμφάνιση του Akyla στη σκηνή της Eurovision το Μάιο στη Βιέννη.

Όπως αποκαλύφθηκε πρόσφατα στο πλευρό του 27χρονου καλλιτέχνη θα βρεθεί και η ηθοποιός Παρθένα Χοροζίδου, η οποία διέψευσε τις φήμες ότι θα υποδυθεί τη μητέρα του ερμηνευτή.

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου, η τελική σκηνική παρουσία του Akyla, θα αφορά τη ζωή του και την πορεία του μέχρι να βρεθεί στη σκηνή της Βιέννης, που θα πλαισιώνουν τα τέσσερα πρόσωπα επί σκηνής.

Αντίστοιχα, δεν θα είναι εύκολο να ξεχωρίσει κανείς τα πρόσωπα πάνω στη σκηνή, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Φωκάς Ευαγγελινός στον δημοσιογράφο, πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που δεν έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν.

Κλείνοντας, αποκαλύφθηκε ότι τη βραδιά του μεγάλου τελικού, η ΕΡΤ θα προβάλλει ένα ντοκιμαντερ, αφιερωμένο στη ζωή και την πορεία του Akyla πριν πάει στον διαγωνισμό μέχρι και την ημέρα της Eurovision.

