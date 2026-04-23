Ο Akylas παρουσίασε τη νέα εκδοχή του «Ferto».

Ο Akylas, λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωσει του promo tour του για τη Eurovision 2026, επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου φαίνεται να βρίσκεται σε πυρετώδης προετοιμασίες για τη μεγάλη σκηνή της Βιέννης.

Έτσι, στα πλαίσια του A Little Bit More, όπου οι καλλιτέχνες παρουσιάζουν covers αγαπημένων τους τραγουδιών που έχουν συμμετάσχει στο διαγωνισμό, ο 27χρονος καλλιτέχνης παρουσίασε τη νέα εκδοχή του «Ferto».

Αν και οι στίχοι του κομματιού δεν έχουν αλλάξει, το συνοδευτικό βίντεο κλιπ, φαίνεται να έχει γυριστεί υπό… νέους όρους.

Ο Akylas, έφυγε από το concept του video games και μπήκε σε ένα δάσος που δημιουργήθηκε με αντίστοιχα γραφικά για να ερμηνεύσει και να χορέψει το «Ferto».

