«Οι υποκριτικές αντιδράσεις της EBU στα εγκλήματα της Ρωσίας και του Ισραήλ έχουν εξαλείψει κάθε ψευδαίσθηση για την φερόμενη «ουδετερότητα» της Eurovision» αναφέρει η καμπάνια «No Music For Genocide».

Η καμπάνια «No Music For Genocide» εξέδωσε μια ανοιχτή επιστολή που υπογράφουν πάνω από 1.100 πολιτιστικοί εργαζόμενοι και καλλιτέχνες καλώντας τους φανς να μποϊκοτάρουν τον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, αν δεν απαγορευτεί η συμμετοχή του Ισραήλ.

Στις 4 Δεκεμβρίου, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης (EBU) αποφάσισαν ότι το Ισραήλ μπορεί να συμμετάσχει στον ετήσιο διαγωνισμό τραγουδιού παρά τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα, καθώς και τις ανησυχίες σχετικά με τη διαδικασία ψηφοφορίας στον περσινό διαγωνισμό. Η Eurovision θα διεξαχθεί στη Βιέννη στις 16 Μαΐου, μετά τη νίκη του τραγουδιστή JJ με το τραγούδι του «Wasted Love».

Τώρα, η καμπάνια «No Music For Genocide», η οποία ενθαρρύνει καλλιτέχνες και κατόχους δικαιωμάτων να αποσύρουν τη μουσική τους από τις πλατφόρμες streaming στο Ισραήλ, καλεί καλλιτέχνες, ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και θαυμαστές να μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό.

Μια ανοιχτή επιστολή που κοινοποιήθηκε σήμερα φέρει υπογραφές από καλλιτέχνες όπως οι Brian Eno, Massive Attack, Paloma Faith, Paul Weller, Kneecap, Hot Chip, Of Monsters and Men, IDLES, Primal Scream, Sigur Rós, Young Fathers, Mogwai, Black Country New Road, Erika de Casier, Nadine Shah, Dry Cleaning, Ólafur Arnalds, David Holmes, Nemahsis, Macklemore, Roger Waters, Peter Gabriel, Vacations, Smerz, και αρκετών πρώην φιναλίστ της Eurovision, μεταύ άλλων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Καλούν τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, τους ερμηνευτές, τους διοργανωτές των πάρτι προβολής του διαγωνισμού, το συνεργείο και τους φανς να αρνηθούν να συμμετάσχουν ή να υποστηρίξουν τη Eurovision μέχρι η EBU να απαγορεύσει τη συμμετοχή του Ισραήλ, όπως έκανε στη Ρωσία μετά την παράνομη εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Οι υπογράφοντες της επιστολής αναφέρουν ότι «απορρίπτουν τη "χρήση" της Eurovision για να συγκαλύψει και να ομαλοποιήσει τη γενοκτονία, την πολιορκία και τη βάναυση στρατιωτική κατοχή του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων.

»Είμαστε αλληλέγγυοι με τις παλαιστινιακές εκκλήσεις προς τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, τους ερμηνευτές, τους διοργανωτές πάρτι προβολής, το συνεργείο και τους φανς να μποϊκοτάρουν τη Eurovision μέχρι η EBU να απαγορεύσει τον συνεργό ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό φορέα KAN», συνεχίζει η επιστολή.

Ήδη κάποιες χώρες έχουν αποσυρθεί από τον διαγωνισμό, ανάμεσά τους η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισπανία. Η Ισλανδία αποσύρθηκε επίσης από τον διαγωνισμό λίγο μετά την είδηση ​​ότι το Ισραήλ θα συμμετείχε στον διαγωνισμό. Εν τω μεταξύ, 11 από τους 16 συμμετέχοντες στον διαγωνισμό επιλογής τραγουδιού της Πορτογαλίας δήλωσαν τον Δεκέμβριο ότι δεν θα εμφανιστούν εάν κερδίσουν, θέτοντας σε κίνδυνο για τη συμμετοχή της χώρας.

Η επιστολή συνεχίζει λέγοντας ότι «επιδοκιμάζουν τις αρχές της αποχώρησης των ραδιοτηλεοπτικών φορέων από την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Ισπλανδία, την Ολλανδία, τη Σλοβενία και πολλών φιναλίστ της εθνικής επιλογής που δεσμεύονται να αρνηθούν να συμμετάσχουν στη Eurovision. Όπως ακριβώς οι καλλιτέχνες στάθηκαν ενάντια στην καταπίεση στη Νότια Αφρική, έτσι και τώρα στεκόμαστε ενωμένοι. Οι υποκριτικές αντιδράσεις της EBU στα εγκλήματα της Ρωσίας και του Ισραήλ έχουν εξαλείψει κάθε ψευδαίσθηση για την φερόμενη «ουδετερότητα» της Eurovision. Το 2022, η EBU δήλωσε ότι η παρουσία της Ρωσίας θα «αμαύρωνε τον διαγωνισμό»», συνεχίζει η επιστολή.

«Ωστόσο, 30 και πλέον μήνες γενοκτονίας στη Γάζα - μαζί με την εθνοκάθαρση και την κλοπή γης στην πολιορκημένη Δυτική Όχθη - δεν θεωρούνται επαρκείς για να εφαρμοστεί η ίδια πολιτική στο Ισραήλ. Ως καλλιτέχνες, αναγνωρίζουμε τη συλλογική μας δράση και τη δύναμη της άρνησης. Αρνούμαστε να σιωπήσουμε. Αρνούμαστε να είμαστε συνένοχοι. Καλούμε και άλλους στον κλάδο μας να συμμετάσχουν μαζί μας. Και είμαστε αλληλέγγυοι με όλες τις προσπάθειες αρχών για τον τερματισμό της συνενοχής σε κάθε κλάδο».

Μιλώντας για την επιστολή, οι Kneecap δήλωσαν πως «πληρώσαμε ένα τίμημα που μιλήσαμε ανοιχτά - χαμένες συναυλίες, δικαστικές υποθέσεις, απαγορεύσεις βίζας - και θα τα κάναμε ξανά όλα και αύριο. Η σιωπή είναι συνενοχή. Υποστηρίζουμε την κίνηση «Καμία μουσική για τη γενοκτονία» και κάθε καλλιτέχνη, φαν και ραδιοτηλεοπτικό φορέα που αρνείται να επιτρέψει στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός στον κόσμο να χρησιμοποιηθεί για να συγκαλύψει τη γενοκτονία. Καμία σκηνή για γενοκτονία. Ελεύθερη Παλαιστίνη».

Η καμπάνια προβλέπει καλλιτέχνες που επεξεργάζονται τις δικές τους περιοχές κυκλοφορίας ή στέλνουν αιτήματα γεωγραφικού αποκλεισμού στον διανομέα ή τη δισκογραφική τους εταιρεία. Ενθαρρύνουν τις μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες Sony, UMG και Warner να ακολουθήσουν αγωγή, ιδίως δεδομένου ότι μπλόκαραν ολόκληρους τους καταλόγους τους από τη Ρωσία και έκλεισαν τις δραστηριότητές τους εκεί ένα μήνα μετά την εισβολή τους στην Ουκρανία.

Οι Massive Attack, Fontaines D.C., Amyl & The Sniffers και Kneecap ήταν από τα πρώτα κορυφαία ονόματα που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία τον Σεπτέμβριο, και σύντομα προσχώρησαν οι Paramore, Rina Sawayama, MIKE, Primal Scream, Faye Webster, Japanese Breakfast, Yaeji, King Krule, MJ Lenderman, Mannequin Pussy, Wednesday, Soccer Mommy και MØ.

Άλλα σημαντικά ονόματα που έχουν υποστηρίξει το «No Music For Genocide» είναι οι Björk, Lorde, IDLES, MUNA, Paloma Faith, Clairo, Wolf Alice, Lucy Dacus και AURORA.

Από την άλλη ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζοκ δήλωσε ότι η χώρα «αξίζει να εκπροσωπείται σε κάθε σκηνή σε όλο τον κόσμο» και ελπίζει ότι «η Eurovision θα παραμείνει ένας διαγωνισμός που προασπίζει τον πολιτισμό, τη μουσική, τη φιλία μεταξύ των εθνών και τη διασυνοριακή πολιτιστική κατανόηση».

Στη Βρετανία, το BBC δήλωσε ότι θα μεταδώσει τον διαγωνισμό, λέγοντας ότι υποστηρίζει «τη συλλογική απόφαση που έλαβαν τα μέλη της EBU. Πρόκειται για την επιβολή των κανόνων της EBU και την συμπερίληψη». Ο γερμανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας SWR επιβεβαίωσε επίσης ότι θα συμμετάσχει.

Ο διευθυντής της Eurovision, Martin Green αναγνώρισε ότι «πολλοί από εσάς θα νιώθετε έντονα συναισθήματα αυτή τη στιγμή» - ιδιαίτερα γύρω από «γεγονότα στη Μέση Ανατολή και πώς αυτές οι πραγματικότητες συνδέονται με τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision». Ωστόσο, προειδοποίησε τους φανς που «θέλουν να λάβουμε μια καθορισμένη θέση για τα γεωπολιτικά γεγονότα», εξηγώντας πως «ο μόνος τρόπος με τον οποίο ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision μπορεί να συνεχίσει να φέρνει τους ανθρώπους κοντά είναι διασφαλίζοντας ότι καθοδηγούμαστε από τους κανόνες μας πρώτα και κύρια».

Από την άλλη, το Nemo, που νίκησε το 2024, επέστρεψε το τρόπαιό στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ένταξη του Ισραήλ στον διαγωνισμό του 2026.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες της EBU, οι φανς θα έχουν πλέον μειωμένο αριθμό ψήφων, οι επιτροπές θα επανεισαχθούν στους ημιτελικούς και θα υπάρχουν συνολικά επτά κριτές, δύο περισσότεροι από το συνηθισμένο.

Με πληροφορίες του NME