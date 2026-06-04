Τουλάχιστον 3.516 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από την έναρξη του πόλεμου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν στην παράταση της κατάπαυσης του πυρός, όπως ανακοίνωσε σε δήλωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, ωστόσο η συμφωνία «εξαρτάται από την πλήρη παύση» των επιθέσεων από την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ.

«Όλες οι χώρες επαναβεβαίωσαν ότι το μέλλον της σχέσης μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου πρέπει να αποφασιστεί από τις δύο κυρίαρχες κυβερνήσεις. Απέρριψαν κάθε απόπειρα, από οποιοδήποτε κράτος ή μη κρατικό παράγοντα, να κρατήσει όμηρο το μέλλον του Λιβάνου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η συμφωνία εξαρτάται επίσης από την «απομάκρυνση όλων των μελών [της Χεζμπολάχ]» από την περιοχή που ελέγχει το Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, από τον ποταμό Λιτάνι έως τα σύνορα.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν στην καθοδήγηση για τη δημιουργία «πιλοτικών ζωνών στις οποίες οι Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου θα αναλάβουν τον αποκλειστικό έλεγχο των εδαφών, αποκλείοντας όλους τους μη κρατικούς παράγοντες».

Η ανακοίνωση ακολουθεί μια μερική κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε τη Δευτέρα, για την οποία ο Λίβανος δήλωσε ότι το Ισραήλ θα απείχε από τους βομβαρδισμούς της Βηρυτού, με αντάλλαγμα η Χεζμπολάχ να μην επιτίθεται στο Ισραήλ.

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Οι δύο χώρες θα συναντηθούν ξανά στις 22 Ιουνίου για να διεξαγάγουν περαιτέρω συνομιλίες «με σκοπό την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας».

Η Χεζμπολάχ δεν έχει ακόμη προβεί σε δημόσιο σχολιασμό της ανακούνωσης.

Κατάπαυση στα χαρτιά;

Η μερική κατάπαυση του πυρός δοκιμάστηκε τόσο από τα ισραηλινά πυρά όσο και από τα πυρά της Χεζμπολάχ αυτή την εβδομάδα.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι μεταξύ των νεκρών από τα ισραηλινά πλήγματα την Τετάρτη ήταν δύο διασώστες των οποίων το ασθενοφόρο επλήγη σε επίθεση στη νότια περιοχή Σεχούρ, ενώ ένα αυτοκίνητο επλήγη επίσης ακριβώς νότια της πρωτεύουσας, Βηρυτού.

Πριν από την ανακοίνωση το βράδυ της Τετάρτης, οι ηγέτες του Ισραήλ είχαν προειδοποιήσει ότι ο στρατός της χώρας θα επαναλάμβανε τα πλήγματα στο προπύργιο της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, γνωστά ως Νταχίγια, εάν η οργάνωση εξαπέλυε διασυνοριακές επιθέσεις σε κοινότητες του βόρειου Ισραήλ.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Λιβάνου, η μερική κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε τη Δευτέρα όριζε ότι «το Ισραήλ δεν θα εξαπολύσει ευρεία επίθεση στη Βηρυτό με αντάλλαγμα η Χεζμπολάχ να απέχει από επιθέσεις κατά του Ισραήλ».

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ είχε επιβεβαιώσει την αποδοχή του σχεδίου, αλλά ένα μέλος του πολιτικού συμβουλίου της οργάνωσης, ο Μαχμούντ Καμάτι, δήλωσε στο BBC την Τρίτη πως «δεν υπήρξε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, απλώς συμφωνία για προστασία της Νταχίγια».

Ο Καμάτι επέμεινε επίσης ότι η Χεζμπολάχ δεν θα συμμορφωνόταν με τυχόν δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στις λιβανο-ισραηλινές συνομιλίες στην Ουάσιγκτον.

«Θεωρούμε ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις δεν μας αφορούν, ούτε αναγνωρίζουμε τα πορίσματα ή τις αποφάσεις τους, επειδή τις έχουμε απορρίψει επί της αρχής», δήλωσε.

Το καυγαδάκι Τραμπ - Νετανιάχου

Σημειώνεται πως η μερική κατάπαυση του πυρός ανακοινώθηκε χθες αφού ο αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε τον Νετανιάχου... «τρελό» σε ένα έντονο τηλεφώνημα που φέρεται να προκλήθηκε από την εντολή του Ισραηλινού να βομβαρδιστεί η πρωτεύουσα του Λιβάνου.

«Ήμουν λίγο αναστατωμένος με το ότι πολεμάει συνεχώς με τον Λίβανο», δήλωσε ο Τραμπ στο podcast Pod Force One της New York Post. «Σε κάποιο σημείο, είπα: "Μπίμπι [Νετανιάχου], πρέπει να το σταματήσουμε αυτό"».

Ο Νετανιάχου συμφώνησε στη συνέχεια να απόσχει από πλήγματα στη Βηρυτό, αλλά τόνισε ότι ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να επιχειρεί στον νότιο Λίβανο.

Όταν ρωτήθηκε για το τηλεφώνημα σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Νετανιάχου δήλωσε: «Μερικές φορές, όπως και στις καλύτερες οικογένειες, έχουμε κάποιες διαφωνίες. Πάντα βρίσκουμε έναν τρόπο να τις επιλύουμε».

Ο Τραμπ λέγεται ότι ανησυχεί ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση στον Λίβανο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο μια ευρύτερη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν. Η Τεχεράνη εξάλλου έχει προειδοποιήσει τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε περιφερειακή κατάπαυση του πυρός πρέπει να περιλαμβάνει τον Λίβανο.

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε την Τετάρτη ότι εάν συνεχιζόταν η ισραηλινή επιθετικότητα κατά της Βηρυτού, οι ένοπλες δυνάμεις του ήταν «πλήρως προετοιμασμένες» να επαναλάβουν τον πόλεμο, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Αργότερα την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν από εκείνες για τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο: «Θα ήθελα να το διαχωρίσω, θα ήθελα να το αντιμετωπίζουμε σαν ένα ξεχωριστό ζήτημα, επειδή είναι... ξεχωριστό», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στους δημοσιογράφους.

Με πληροφορίες από το BBC