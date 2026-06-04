Aστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε ετοιμότητα σε περίπτωση που υπάρξει ένταση.

Μήνυμα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό και αποδοκιμασίας στην παρουσία ισραηλινών συμφερόντων στην Ελλάδα έστειλαν το πρωί της Πέμπτης 4/6 μέλη του Αντιφασιστικού-Αντιρατσιστικού Μετώπου Αργολίδας.

Αφορμή για την κινητοποίηση στάθηκε ο ερχομός στο Ναύπλιο του πλέον αντιδημοφιλούς κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris», ενός σκάφους που προκαλεί έντονα αντιπολεμικά ανακλαστικά σε κάθε του σταθμό.

Στο κρουαζιερόπλοιο βρίσκονται ισραηλινοί πολίτες που κάνουν ταξίδι αναψυχής την ώρα που οι συνθήκες διαβίωσης στη Γάζα είναι τραγικές.

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Τα μέλη του Αντιφασιστικού-Αντιρατσιστικού Μετώπου Αργολίδας τοποθέτησαν πανό στο λιμάνι του Ναυπλίου με το σύνθημα «Free Palestine» . Αναφέρουν πως «το κρουαζιερόπλοιο είναι γεμάτο «στρατιώτες-τουρίστες» από τη σιωνιστική οντότητα που έχουν έρθει διακοπές για να χαλαρώσουν από τη γενοκτονική τους δράση (και για να νιώσουν για λίγο ασφαλείς από την απάντηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και της Χεζμπολλά)».

Από το κρουαζιερόπλοιο το οποίο βρίσκεται ανοιχτά του λιμανιού του Ναυπλίου, οι τουρίστες με λάντζες μεταφέρονται στο λιμάνι όπου με τουριστικά λεωφορεία μεταφέρονται στους αρχαιολογικούς χώρους της Αργολίδας.

Στο Ναύπλιο και τη γύρω περιοχή, αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε ετοιμότητα σε περίπτωση που υπάρξει ένταση.

Χθες Τετάρτη, το «Crown Iris» έκανε ελλιμενισμό στον πειραιά όπου οι αντιδράσεις αποδοκιμασίας ήταν ιδιαίτερα έντονες. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες έδωσαν το «παρών» η πρωτοβουλία March to Gaza, η Νέα Αριστερά, ο «Ρουβίκωνας», η Οργάνωση Μαχητικού Αντιφασισμού, η Συμμαχία «Σταματήστε τον Πόλεμο», η Λαϊκή Ενότητα, καθώς και πολλοί φοιτητικοί σύλλογοι. Την αλληλεγγύη της εξέφρασε επιπλέον και η ΕΝΕΔΕΠ, το σωματείο των λιμενεργατών στις προβλήτες της Cosco.

Πηγή: argolika.gr