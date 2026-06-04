Στο λιμάνι του Ναυπλίου πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις με πανό και αντιπολεμικά μηνύματα, ενώ αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν σε επιφυλακή για την αποφυγή εντάσεων.

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η άφιξη του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris» στο Ναύπλιο την Πέμπτη (04/06), το οποίο μεταφέρει τουρίστες από το Ισραήλ.

Μέλη του Αντιφασιστικού-Αντιρατσιστικού Μετώπου Αργολίδας τοποθέτησαν το πρωί πανό στήριξης προς τον λαό της Παλαιστίνης στο λιμάνι του Ναυπλίου, ενώ το απόγευμα βρέθηκαν στον «Γύρο της Αρβανιτιάς», απέναντι από το κρουαζιερόπλοιο.

Η παρουσία του «Crown Iris» στα ελληνικά λιμάνια, τόσο το προηγούμενο όσο και το φετινό καλοκαίρι, γίνεται αφορμή κινητοποιήσεων και αντιπολεμικών μηνυμάτων ενάντια στις βιαιότητες του Ισραήλ στη Γάζα.

Όπως μεταδίδει το argolika.gr, το «Crown Iris» βρίσκεται ανοιχτά του λιμανιού του Ναυπλίου και οι τουρίστες με σκάφη μεταφέρονται στο λιμάνι, όπου με τουριστικά λεωφορεία μετακινούνται στους αρχαιολογικούς χώρους της Αργολίδας.

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Στο Ναύπλιο και τη γύρω περιοχή, αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε ετοιμότητα σε περίπτωση που υπάρξει ένταση.

Χθες Τετάρτη, το «Crown Iris» έκανε ελλιμενισμό στον πειραιά όπου οι αντιδράσεις αποδοκιμασίας ήταν ιδιαίτερα έντονες. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες έδωσαν το «παρών» η πρωτοβουλία March to Gaza, η Νέα Αριστερά, ο «Ρουβίκωνας», η Οργάνωση Μαχητικού Αντιφασισμού, η Συμμαχία «Σταματήστε τον Πόλεμο», η Λαϊκή Ενότητα, καθώς και πολλοί φοιτητικοί σύλλογοι. Την αλληλεγγύη της εξέφρασε επιπλέον και η ΕΝΕΔΕΠ, το σωματείο των λιμενεργατών στις προβλήτες της Cosco.

Η ανακοίνωση του Αντιφασιστικού-Αντιρατσιστικού Μετώπου Αργολίδας

«Έφεδροι και στρατιώτες που συμμετέχουν στη σφαγή του παλαιστινιακού λαού έρχονται για «αναψυχή» και διακοπές στον τόπο μας. Το Ναύπλιο στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Είστε ανεπιθύμητοι. Καμία ανοχή, καμία διευκόλυνση στους υποστηρικτές της γενοκτονίας. Λευτεριά στην Παλαιστίνη!».

{https://www.facebook.com/antifa.argolida/posts/pfbid02gH8sMRMrejNnLv5UQEYQYk1JW1Tanqbys7MaTZhmFzrs83XBpF3NYp71P3vQmYiNl}

Στο κρουαζιερόπλοιο βρίσκονται ισραηλινοί πολίτες που κάνουν ταξίδι αναψυχής την ώρα που οι συνθήκες διαβίωσης στη Γάζα είναι τραγικές…»