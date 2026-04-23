Η φωτογραφία της Κατερίνας Δαλάκα μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείο.

Μία διαφορετική ανάρτηση έκανε το απόγευμα της Πέμπτης 23 Απριλίου, η Κατερίνα Δαλάκα, αναστατώνοντας τους διαδικτυακούς της φίλους, καθώς απεικονίζεται μέσα σε δωμάτιο νοσοκομείου.

Πιο συγκεκριμένα, η αθλήτρια, πριν από λίγη ώρα δημοσίευσε μία φωτογραφία της μέσα από την κλινική, όπου απεικονίζεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι, έχοντας ορό στο χέρι της και φορώντας την χαρακτηριστική ρόμπα του νοσοκομείου.

Η ίδια, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της, θέλησε να ευχαριστήσει τους φίλους της, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Όλα πήγαν καλά, σας ευχαριστώ πολύ όλους».