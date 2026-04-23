Στο προσκήνιο έχει έρθει τις τελευταίες ημέρες ο επικείμενος γάμος της Δανάης Μπάρκα, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί – σύμφωνα με πληροφορίες – το καλοκαίρι του 2026.
Ο Γιώργος Κρικοριάν, που διατηρεί φιλικές σχέσεις με την παρουσιάστρια, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@star» και τον Ηλία Σκουλά, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει περαιτέρω λεπτομέρειες.
Μάλιστα, με χιούμορ ανέφερε ότι ο ίδιος δεν έχει λάβει προσκλητήριο, ενώ θα πρέπει η βγει η ίδια και να τοποθετηθεί επί του θέματος: «Παντρεύεται η Δανάη; Και δεν μου έχει πει τίποτα; Εντάξει, να δεις, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ με τις χαρές των φίλων μου. Από εκεί και μετά, αν όντως ισχύουν τα δημοσιεύματα, νομίζω ότι πρέπει να πάτε στη Δανάη».
«Φταίει η Δανάη. Η Δανάη μας έχει εκθέσει ως φίλους της, ως περιβάλλον της, και εμείς τώρα δεν ξέρουμε τι συμβαίνει και δεν ξέρουμε τι να πούμε. Οπότε, πρέπει να βγει πρώτα η Δανάη, την προκαλώ να βγει η Δανάη να μιλήσει, να τα πει, και από ‘κει και μετά να μιλήσουμε κι εμείς. Αυτό».
Και κλείνοντας τόνισε: «Δεν έχω λάβει ακόμη προσκλητήριο, είμαι παραδοσιακός, αν δεν πάρω προσκλητήριο… έτσι, σχεδιασμένο… εφόσον ισχύουν όλα αυτά σου ξαναλέω, δεν λέω τίποτα».
{https://exchange.glomex.com/video/v-di0cov4b62cx?integrationId=40599y14juihe6ly}