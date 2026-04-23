Συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ του Δημήτρη Παπάζογλου και της Μαρίας Ιωαννίδου.

Συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star», παραχώρησε το πρωί της Πέμπτης 23 Απριλίου, η Μαρία Ιωαννίδου, μέσω της οποίας απάντησε στις νέες δηλώσεις του Δημήτρη Παπάζογλου.

Ειδικότερα, ο γνωστός χορογράφος, πριν από μερικές ημέρες είχε τοποθετηθεί και εκφράσει τη γνώμη του αναφορικά με τις χορευτικές ικανότητες της Μαρίας Ιωαννίδου, με την ίδια να απαντά λίγες ημέρες αργότερα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Παπάζογλου, είχε δηλώσει στην εκπομπή «Happy Day»: «Χωρίς να θέλω να την προσβάλλω δεν μ’ άρεσε σαν χορεύτρια, δεν με «άγγιζε». Είχε ένα πάρα πολύ καλό σώμα βέβαια. Έπαιξε και στις ταινίες του Δαλιανίδη που της δημιούργησε το…».

Με τη σειρά της, χορεύτρια και ηθοποιός, απάντησε μέσω της ίδια εκπομπής λέγοντας μεταξύ άλλων: «Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους καταρχήν και ευτυχώς που είναι και ο κύριος Παπάζογλου, γιατί μπορώ να σας πω με πολλή έπαρση, ότι πάνω από τη μισή Ελλάδα με λατρεύει. Ήταν ένας μικρός άχαρος χορευτής και εμείς τον προσλάβαμε στο μπαλέτο μας… Τι να πω για το θράσος και το ήθος ενός ανθρώπου; Δεν θέλω να σχολιάσω. Δεν θέλω να μιλάω γενικώς για τέτοιους ανθρώπους σαν τον Παπάζογλου».

Παράλληλα, την Τετάρτη 22 Απριλίου, ο Δημήτρης Παπάζογλου τοποθετήθηκε εκ νέου μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε στο φακό της εκπομπής «Super Κατερίνα», δίνοντας νέα τροπή στην κόντρα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ τους.

Έτσι, το πρωί της Πέμπτης 23 Απριλίου, η Μαρία Ιωαννίδου, μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@Star», όπου τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν ντρέπεται λίγο; Να μην τον βρίσω, γιατί θα έρθω στο ίδιο επίπεδο. Τον Παπάζογλου τον είχα στο μπαλέτο μου. Εγώ… σχεδόν τον έμαθα χορό! Ήταν ένα παιδί που δεν είχε καμία ιδιαίτερη παρουσία, καμία ιδιαίτερη τεχνική, και όλα αυτά του τα προσέφερα εγώ… Τώρα, τι τον έπιασε ξαφνικά, μετά από τόσα χρόνια να ασχοληθεί μαζί μου, και μάλιστα σκαιώς, με τέτοιους τρόπους… Απορώ. Είναι ντροπή του. Αυτός χορεύει, εγώ χορεύω, παρόλο που έχει αντιρρήσεις. Και είναι γελοίο, δηλαδή η δασκάλα του δεν χορεύει; Δηλαδή, ήταν σε μία δασκάλα, γιατί βασικά δασκάλα του ήμουν, που δεν ήξερε χορό; Έλα μωρέ, αυτά είναι φτηνά για μένα. Τώρα θα ασχοληθώ με τον Παπάζογλου;».

Κλείνοντας μάλιστα, η ηθοποιός – χορεύτρια, δεν δίστασε να εκφράσει το παράπονό της ως προς τη Ζέτα Μακρυπούλια, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει πρόσκληση για την εκπομπή της, «Moments»: «Φαίνεται δεν αρέσω στη Ζέτα Μακρυπούλια! Είναι γελοίο δηλαδή… Έχω τα περισσότερα χρόνια… άλλωστε σαράντα πέντε και… χρόνια! Θα τους συνέφερε να μου κάνουν πρόταση».