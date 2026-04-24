Η ιρανική αντιπροσωπεία «που θα συμμετάσχει σε συνομιλίες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ αυτό το Σαββατοκύριακο έφτασε στο Πακιστάν» λένε τα διεθνή δίκτυα- διαψεύδει συζητήσεις το Ιράν.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι το Ιράν επικοινώνησε με τις ΗΠΑ και ζήτησε κατ' ιδίαν συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, γι' αυτό και μεταβαίνει ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί.

Το Ιράν έσπευσε να διαψεύσει και επιμένει, πως στην ατζέντα του Αραγτσί στο ταξίδι του στην Ισλαμαμπάντ δεν υπάρχει καμία συνομιλία με τις ΗΠΑ, πόσο μάλλον κατ ιδίαν.

Το Ιράν δεν έχει υποβάλει κανένα αίτημα για συνομιλίες με τους Αμερικανούς και μέχρι στιγμής έχει απορρίψει πλήρως τα αιτήματα των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις λόγω των υπερβολικών απαιτήσεών τους, ανέφερε το κρατικό μέσο ενημέρωσης του Ιράν, Tasnim News, απορρίπτοντας προηγούμενες δηλώσεις της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου σχετικά με το αίτημα της Τεχεράνης για συνομιλίες.

Ο πόλεμος δηλώσεων, ανακοινώσεων αλλά κυρίως εντυπώσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζεται ακάθεκτος ενώ οι Aμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζαρεντ Κούσνερ μεταβαίνουν στο Πακιστάν.

Το Reuters, μεταδίδει πως η ιρανική αντιπροσωπεία «που θα συμμετάσχει σε συνομιλίες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ αυτό το Σαββατοκύριακο έφτασε στο Πακιστάν» αργά το βράδυ της Παρασκευής και πως ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, θα συναντηθούν με εκπροσώπους της ιρανικής κυβέρνησης το Σάββατο.

Η άφιξη Αραγτσί στο Ισλαμαμπάντ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Reuters, το βράδυ της Παρασκευής πως το Ιράν σχεδιάζει να κάνει μια προσφορά με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των ΗΠΑ. «Θα κάνουν μια προσφορά και θα πρέπει να το δούμε», είπε ο Τραμπ αν και διευκρίνισε πως δεν γνώριζε ακόμα ποια θα ήταν η προσφορά. Σε ερώτηση για το πρόσωπο με το οποίο διαπραγματεύονται οι ΗΠΑ, ο Τραμπ αρνήθηκε να αποκαλύψει: «Δεν θέλω να το πω αυτό, αλλά έχουμε να κάνουμε με τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι τώρα».

Διαψεύδει το Ιραν

Ωστόσο, το πρακτορείο Tasnim News, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, ανέφερε την Παρασκευή ότι δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στην ατζέντα του Αμπάς Αραγτσί και το ταξίδι του στην Ισλαμαμπάντ δεν έχει ως στόχο συνομιλίες με την Ουάσινγκτον. «Συνεργάζεται μόνο με την πακιστανική πλευρά σχετικά με τις σκέψεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας για το τέλος του πολέμου», ανέφερε το ρεπορτάζ, διαψεύδοντας αντίστοιχη είδηση του CNN που μετέδωσε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές κατευθύνονται στην Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες με τον Αραγτσί.

Την ίδια ώρα το πρακτορείο ειδήσεων Fars, που επίσης συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, προέτρεψε την Παρασκευή τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί να ακυρώσει το ταξίδι του στο Ισλαμαμπάντ, υποστηρίζοντας ότι η επικάλυψη του με την επίσκεψη της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας σηματοδοτεί την αποδοχή της Τεχεράνης για τη συνέχιση των συνομιλιών, τις οποίες χαρακτήρισε «δαπανηρές» και «άσκοπες».

«Η ανησυχία για τις πρωτοβουλίες του υπουργού Εξωτερικών δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και το αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων γύρων συνομιλιών του με την αμερικανική πλευρά είναι ο πόλεμος που αντιμετωπίζουμε τώρα», ανέφερε το ρεπορτάζ.

Λευκός Οίκος: «Οι Ιρανοί επικοινώνησαν και ζήτησαν κατ' ιδίαν συνάντηση»

«Οι Ιρανοί επικοινώνησαν - όπως τους είπε ο πρόεδρος - και ζήτησαν αυτή τη δια ζώσης συνομιλία» είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου στο Fox News για τις διαπραγματευτικές συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ με το Ιράν.

Πρόσθεσε πως «ελπίζουμε ότι θα είναι μια παραγωγική συζήτηση και ελπίζουμε να προχωρήσουμε σε μια συμφωνία».

«Όλοι θα είναι σε ετοιμότητα για να πετάξουν στο Πακιστάν εάν χρειαστεί, αλλά πρώτα, ο Στιβ και ο Τζάρεντ θα πάνε εκεί για να στείλουν αναφορά στον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και την υπόλοιπη ομάδα», δήλωσε η Λέβιτ στην εκπομπή «America Reports» του Fox News. Πρόσθεσε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν «δει πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις από την ιρανική πλευρά τις τελευταίες ημέρες.

Την ίδια ώρα, όπως έγινε νωρίτερα γνωστό, οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα ταξιδέψουν στο Ισλαμαμπάντ το Σαββατοκύριακο για πρόσθετες ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν. Πακιστανοί μεσολαβητές θα διευκολύνουν τις «άμεσες συνομιλίες» το Σάββατο μεταξύ των απεσταλμένων του Τραμπ και «εκπροσώπων της ιρανικής αντιπροσωπείας», όπως τόνισε η Λέβιτ.

Νωρίτερα έγινε γνωστό πως ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ στο Πακιστάν για να συμμετάσχουν σε συνομιλίες με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς δεν σχεδιάζει προς το παρόν να παραστεί, δεδομένου ότι ούτε ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, συμμετέχει, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Ο Γκαλιμπάφ θεωρείται εσωτερικά από τους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Ιράν και ομόλογος του Βανς. Ωστόσο σύμφωνα με ιρανικά Μέσα αναγκάστηκε σε παραίτηση.

Ωστόσο, ο Βανς θα είναι σε ετοιμότητα για να ταξιδέψει στην Ισλαμαμπάντ εάν προχωρήσουν οι συνομιλίες, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ συνεργάζονται με αξιωματούχους του Ιράν για μια πιθανή συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό υλικό της Τεχεράνης εδώ και μήνες.

Στο Ισλαμαμπάντ ο Αραγτσί

Το απόγευμα της Παρασκευής, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι θα ταξιδέψει στο Ισλαμαμπάντ. Σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι θα συμμετάσχει σε μια περιοδεία, επισκεπτόμενος επίσης το Μουσκάτ στο Ομάν και τη Μόσχα στη Ρωσία, για να συζητήσει τις διμερείς σχέσεις, τις περιφερειακές εξελίξεις και τα τελευταία νέα για τον πόλεμο στο Ιράν. Ωστόσο, η ανάρτηση δεν ανέφερε πιθανές περαιτέρω ειρηνευτικές συνομιλίες στο Πακιστάν μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr του Ιράν είχε ήδη μεταδώσει την είδηση πως ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών θα «ξεκινήσει έναν γύρο επισκέψεων στην Ισλαμαμπάντ, το Μουσκάτ και τη Μόσχα», ξεκινώντας από απόψε. «Ο σκοπός αυτού του ταξιδιού είναι οι διμερείς διαβουλεύσεις, οι συζητήσεις σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή, καθώς και η τελευταία κατάσταση του επιβληθέντος πολέμου από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς εναντίον του Ιράν», ανέφερε το Mehr.

«Ξεκινώντας περιοδεία στο Ισλαμαμπάντ, το Μουσκάτ και τη Μόσχα. Ο σκοπός των επισκέψεών μου είναι να συντονιστώ στενά με τους εταίρους μας σε διμερή ζητήματα και να συμβουλευτώ σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις. Οι γείτονές μας είναι η προτεραιότητά μας» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Αραγτσί.

Δύο πακιστανικές πηγές ωστόσο, που επικαλείται το Reuters, σημείωσαν πως ο Αραγτσί, θα πραγματοποιήσει διμερείς συνομιλίες κατά τη διάρκεια σύντομης επίσκεψης στο Πακιστάν την Παρασκευή. Θα συζητήσει την ιρανική πλευρά στην πρόταση για συνομιλίες με ΗΠΑ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, η οποία στη συνέχεια θα διαβιβαστεί στην Ουάσινγκτον, ανέφεραν οι πηγές.

Σε ετοιμότητα το Πακιστάν

Το Πακιστάν ενεργεί ως μεσολαβητής μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης και σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζεται να φιλοξενήσει έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών χωρίς να έχει ανακοινωθεί κάτι ακόμα. Η πακιστανική πρωτεύουσα είναι σε lockdown εδώ και μία εβδομάδα εν αναμονή των εξελίξεων για τον δεύτερο γύρο των συνομιλιών.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για την άφιξη αντιπροσώπων, περιλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την τελευταία στιγμή. «Μας έχουν πει πως οι συνομιλίες μπορεί να πραγματοποιηθούν οποιαδήποτε μέρα», δήλωσε ένας αξιωματούχος.

Το Ισλαμαμπάντ σφραγίστηκε για πρώτη φορά για τις συναντήσεις των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και του Ιράν στις 11 Απριλίου, που τελείωσαν χωρίς συμφωνία. Η πόλη άνοιξε και πάλι για λίγο, στη συνέχεια έκλεισε ξανά καθώς το Πακιστάν περιμένει να φιλοξενήσει έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών.

Παραίτηση Γκαλιμπάφ

Την ίδια ώρα επιβεβαιώνεται η είδηση της παραίτησης του Μοχάμεντ Μπάγκερ Γκαλιμπάφ, επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εν μέσω εσωτερικών διαφωνιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Iran International, οι αρχές του Ιράν επέπληξαν τον Γκαλιμπάφ επειδή προσπάθησε να συμπεριλάβει το πυρηνικό ζήτημα στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον και έτσι αναγκάστηκε σε παραίτηση. Αντικαταστάτης του θα μπορούσε να είναι ο σκληροπυρηνικός Σαΐντ Τζαλίλι ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επιδιώκει επίσης να αναλάβει τις διαπραγματεύσεις.

Με πληροφορίες από Reuters/Mehr/BBC