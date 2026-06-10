Η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου μεταδίδεται ζωντανά κάθε Τετάρτη στις 19:00 από το κανάλι της Allwyn στο Youtube.

Το Λαϊκό Λαχείο της Allwyn στην αποψινή του, 23η κλήρωσε σε λίγες ώρες κληρώνει το ποσό των 2.000.000 ευρώ.

Στην προηγούμενη 23η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn τυχερός λαχνός αναδείχθηκε ο 45848, σειρά η 9η και στοιχείο το A. Ο τυχερός λαχνός είχε πωληθεί άρα ακολούθησε πρόσθετη κλήρωση για τον διψήφιο αριθμό. Στην κλήρωση αναδείχθηκε το 20. Ο τρίδυμος λαχνός 45848, 9η, 10η και 8η σειρά κέρδισε συνολικά 300.000 ευρώ ωστόσο δεν προέκυψε τυχερός και έτσι το γραμμάτιο με το στοιχείο A του πρώτου λαχνού κερδίσει 200.000 ευρώ. Τα συνολικά κέρδη της πεντάδας του πρώτου λαχνού ανήλθαν σε 250.000 ευρώ. Ο ίδιος αριθμός στις υπόλοιπες σειρές κέρδισε 15.000 ευρώ.

Ο αριθμός 5745 σε όλες τις σειρές κέρδισε 5.000 ευρώ και από 1.000 ευρώ κέρδισαν οι λαχνοί: 12892, 21661, 37788, 40572, 56540, 61718, 68605, 72822 και 75971.