Η τηλεϊατρική είναι το παρόν ενός συστήματος που ξεπερνά γεωγραφικούς περιορισμούς, αξιοποιεί αποτελεσματικότερα τις δυνατότητές του και φέρνει τη φροντίδα πιο κοντά στον πολίτη.

Με ιδιαίτερη επιτυχία και με το βλέμμα στραμμένο στην ουσιαστική ισότητα όλων των Ελλήνων απέναντι στο αγαθό της περίθαλψης, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026, η ενημερωτική ημερίδα για το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ). Η εκδήλωση επιβεβαίωσε στην πράξη τον καθοριστικό ρόλο της ψηφιακής υγείας στην ανασυγκρότηση του ΕΣΥ και συγκέντρωσε ευρεία συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, των Υγειονομικών Περιφερειών, της επιστημονικής κοινότητας και των τεχνολογικών αναδόχων.

Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, κα. Χριστίνα - Μαρία Κράββαρη, εκπρόσωποι της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., καθώς και της ένωσης εταιρειών NOVA – SPACE, ο Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Μακεδονίας και Θράκης, Δρ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης και ο Υποδιοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Μακεδονίας, κ. Μιχάλης Κούπκας.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκε η απτή, καθημερινή πρόοδος του έργου στην 3η, 4η και 7η Υγειονομική Περιφέρεια. Εκεί, δηλαδή, που χτυπά η καρδιά της περιφέρειας, αναπτύσσονται συνολικά 121 Σταθμοί Τηλεϊατρικής Ιατρού-Ασθενούς, 12 Σταθμοί Τηλεϊατρικής Ιατρού-Συμβούλου και 1.100 Συστήματα Κατ’ Οίκον Παρακολούθησης. Οι αριθμοί αυτοί δεν είναι απλώς στατιστικά στοιχεία· μεταφράζονται σε άμεση, ποιοτική ιατρική φροντίδα για τον παππού, τη γιαγιά, τη νέα μητέρα και τον εργαζόμενο στις πιο απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της πατρίδας μας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Με το ΕΔΙΤ βάζουμε τέλος στην ταλαιπωρία των άσκοπων και κοστοβόρων μετακινήσεων των ασθενών προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, αποσυμφορούμε τα δημόσια νοσοκομεία μας και δίνουμε νέα πνοή στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Οι υπηρεσίες τηλεσυμβουλευτικής, τηλεψυχιατρικής, τηλεπαρακολούθησης και η διαρκής τηλεκπαίδευση του υγειονομικού μας προσωπικού αποτελούν τους πυλώνες μιας μεγάλης κοινωνικής συμμαχίας με σύμμαχο την τεχνολογία αιχμής.

Το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής δεν σταματά εδώ· επεκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια με 305 νέους Σταθμούς Ιατρού-Ασθενούς, 35 Σταθμούς Ιατρού-Συμβούλου, 3.000 Συστήματα Κατ’ Οίκον Παρακολούθησης, 5 Εκπαιδευτικά Κέντρα και 3 Κέντρα Επιχειρησιακής Λειτουργίας, οικοδομώντας ένα σύγχρονο, ανθρώπινο και ψηφιακό οικοσύστημα υγείας με μοναδικό επίκεντρο τον ίδιο τον πολίτη.

Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο υλοποιείται με απόλυτη συνέπεια από την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., με τη στρατηγική χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανάδοχο την ένωση εταιρειών NOVA – SPACE HELLAS.

Η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, κα. Χριστίνα - Μαρία Κράββαρη, δήλωσε: «Το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού που υλοποιούνται σήμερα στον χώρο της υγείας. Ενισχύει την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, αναβαθμίζει τις δυνατότητες των δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και διασφαλίζει ότι η εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη μπορεί να είναι διαθέσιμη σε κάθε τοπική κοινωνία.

Πρόκειται για μια επένδυση στη συνοχή και τη λειτουργική διασύνδεση του ίδιου του συστήματος υγείας. Δημιουργεί ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων φροντίδας, διευκολύνει τη συνεχή παρακολούθηση των ασθενών και επιτρέπει η εμπειρία και η τεχνογνωσία να αξιοποιούνται εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη. Ταυτόχρονα, ενισχύει την κλινική υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας και συμβάλλει στη λήψη καλύτερων και ταχύτερων αποφάσεων προς όφελος των πολιτών.

Η τηλεϊατρική δεν είναι το μέλλον της υγείας. Είναι ήδη το παρόν ενός συστήματος που ξεπερνά γεωγραφικούς περιορισμούς, αξιοποιεί αποτελεσματικότερα τις δυνατότητές του και φέρνει τη φροντίδα πιο κοντά στον πολίτη. Και αυτό αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας με καλύτερη συνέχεια φροντίδας, ισχυρότερη διασύνδεση των υπηρεσιών και περισσότερες δυνατότητες για όλους.»

Ο εκπρόσωπος και IT Project Manager της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., κ. Κυριάκος Κάσσης, υπογράμμισε: «Η υλοποίηση του ΕΔΙΤ αποτελεί ένα κορυφαίο στοίχημα ψηφιακού εκσυγχρονισμού που κερδίζουμε μέρα με τη μέρα. Στην Κοινωνία της Πληροφορίας αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο πόρο του Ταμείου Ανάκαμψης, μετατρέποντας τα κονδύλια σε απτά εργαλεία υγείας για την ελληνική κοινωνία. Με 121 σταθμούς ήδη σε τροχιά λειτουργίας στη Βόρεια Ελλάδα και την Κρήτη, αποδεικνύουμε ότι η τεχνολογία μπορεί και πρέπει να έχει βαθιά ανθρώπινο πρόσωπο.»

Ο εκπρόσωπος και Senior ICT Sales Manager της NOVA, κ. Αυγουστίνος Κονδύλης, τόνισε: ««Στη Nova πιστεύουμε ότι η τεχνολογία αποκτά πραγματική αξία όταν συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής αποτελεί ένα έργο με ιδιαίτερο κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς αξιοποιεί τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας για να φέρει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας πιο κοντά σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του. Μέσα από το έργο αυτό συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός πιο προσβάσιμου, αποτελεσματικού και βιώσιμου συστήματος υγείας, που ενισχύει την πρόληψη, υποστηρίζει το έργο των επαγγελματιών υγείας και βελτιώνει την εμπειρία των ασθενών. Για εμάς, το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής είναι μια ουσιαστική επένδυση στην ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε σύγχρονες υπηρεσίες υγείας.»

Ο εκπρόσωπος και Διευθυντής Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης της Space Hellas, κ. Αθανάσιος Μπαμπάκης, προσέθεσε: «Στη Space Hellas νιώθουμε ιδιαίτερη τιμή και χαρά όταν με τα έργα τεχνολογίας που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε συμβάλλουμε ώστε η χώρα να πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Η λειτουργία του ΕΔΙΤ πράγματι πηγαίνει το χώρο της υγείας στη θέση που του αξίζει. Η υλοποίηση του έργου του ΕΔΙΤ επιβεβαιώνει στη πράξη ότι δεν είναι απλώς ένα έργο πληροφορικής. Είναι μια κρίσιμη εθνική υποδομή που φέρνει εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας πιο κοντά σε κάθε πολίτη.»

Η μεγάλη ανταπόκριση των συμμετεχόντων και ο ζωντανός διάλογος που αναπτύχθηκε στη Θεσσαλονίκη επιβεβαίωσαν ότι το έργο αυτό αγκαλιάζεται από τις τοπικές κοινωνίες. Το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής δεν είναι απλώς ένα τεχνολογικό πρόγραμμα, αλλά ο βασικός πυλώνας της νέας, δίκαιης και σύγχρονης υγειονομικής φροντίδας στην Ελλάδα, που θέτει την καινοτομία στην υπηρεσία της ανθρώπινης ζωής.