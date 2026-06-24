Η Ανθή Βούλγαρη μίλησε για την χθεσινή περιπέτεια με την υγεία της στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Για την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της μίλησε το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου η Ανθή Βούλγαρη στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Όπως εξήγησε το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας, έβγαλε στο σώμα της σπυράκια γεγονός που την αναστάτωσε και την οδήγησε στο να αναζητήσει το κοντινότερο κέντρο υγείας στην περιοχή που μένει, ενώ η ίδια θεώρησε ότι είχε πάθει κάποιο αλλεργικό σοκ.

Περιγράφοντας την περιπέτειά της στο συνεργάτης της, Ιορδάνη Χασαπόπουλο, ανέφερε αρχικά: «Κάτι με πείραξε εμένα εχθές. Κάτι έφαγα, κάτι με τσίμπησε… και βγάζω σπυράκια σε όλο το σώμα. Είπα ότι έπαθα αλλεργία. Αλλεργικό σοκ. Λέω εντάξει, αναπνέω, είμαι καλά… Χθες το μεσημέρι το έπαθα. Κλειστά όλα τα ιδιωτικά ιατρεία, λέω να πάω στο κέντρο υγείας Κορωπίου… Ήθελα να βρω Δερματολόγο, παθολόγο δεν είχε, είχε έναν γενικό ιατρό. Τι να μου κάνει ο γενικός γιατρός; Μου είπε να βρω δερματολόγο…».

Και συνέχισε περιγράφοντας την ταλαιπωρία της μέχρι να βρει τον γιατρό που χρειαζόταν: «Λέω θα ξεκινήσω να πάω στο ‘Συγγρός’, 40 λεπτά. Λέω, τώρα αν είχα κάτι θα είχα μείνει στο δρόμο. Πες ότι με έπιανε αλλεργικό σοκ, φτάνω στο νοσοκομείο, 30 άτομα απ’ έξω, λέω ‘τελειώσαμε’. Τελικά βρήκα στη Νέα Σμύρνη έναν γιατρό και κατέβηκα».

Κλείνοντας, εξομολογήθηκε στον συνεργάτη της ότι ο γιατρός της σύστησε να μείνει μακριά από τις επαγγελματικές δραστηριότητες για μία εβδομάδα, με εκείνον να της απαντά με χιούμορ παρακινώντας την να μην πάρει άδεια.

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«Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να μην έχει στην ανατολική Αττική ένα Νοσοκομείο. Τελικά, δεν ξέρω τι είχα. Έχω πάθει αλλεργία σε κάτι. Μου είπαν ότι έχει πέσει το ανοσοποιητικό μου σύστημα, κάτι με τσίμπησε και επειδή έχει πέσει το ανοσοποιητικό το έπαθα. Μου σύστησε μια εβδομάδα άδεια… Λες να με τσίμπησε καμία αράχνη; Δεν μου έχει περάσει… Δεν γίνεται σε ολόκληρη περιοχή να μην υπάρχει ένα κανονικό νοσοκομείο», κατέληξε η Ανθή Βούλγαρη.

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