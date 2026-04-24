Παρά τις προσπάθειες τον γιατρών, ο 46χρονος είχε ήδη καταλήξει.

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής (24/04) ένας 46χρονος κρατούμενος μέσα στο κελί του, στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24.gr, ο 46χρονος εντοπίστηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι ενημέρωσαν τους γιατρούς. Άμεσα το ιατρικό προσωπικό προχώρησε σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ωστόσο ο κρατούμενος είχε ήδη καταλήξει.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διαπιστωθούν από τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ενώ ο 46χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.