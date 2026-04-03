Όσα αποκάλυψε ο Τριαντάφυλλος στην Σταματίνα Τσιμτσιλή για το χωρισμό του.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha, βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 3 Απριλίου ο Τριαντάφυλλος, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνένετυξη στην Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Ο γνωστός τραγουδιστής, που πρόσφατα έγινε γνωστό ότι πλέον έχουν πάρει χωριστούς δρόμους στη ζωή με την επί 18 χρόνια σύντροφό του, μίλησε για τη σχέση τους και για τα λάθη που θεωρεί ότι έχει κάνει ο ίδιος.

Σε ό,τι αφορά την πρώην σύντροφό του, αναφέρθηκε σε εκείνη με λόγια θαυμασμού, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Η Δήμητρα είναι φοβερός άνθρωπος, καταπληκτικό παιδί. Πανέμορφη, καλή γιατρός, πολύ καλή μητέρα. Τα ‘χουμε βρει ωραία και πραγματικά, 18 χρόνια ήμασταν μαζί, έχω δει όλη την εξέλιξη της Δήμητρας. Και πρέπει να σου πω ότι το καλύτερο απ’ όλα με τη Δήμητρα ήταν ότι στα κάτω μου ήταν δίπλα μου».

Παράλληλα, κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό στην κοινή τους ζωή, παραδέχτηκε στην Σταματίνα Τσιμτσιλή, ότι πολλές φορές μπορεί να έδειχνε «αδιαφορία» σε απλά, καθημερινά πράγματα. Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι πιο πολύ έφταιξα εγώ με την αδιαφορία μου σε απλά, καθημερινά πράγματα. Δηλαδή τώρα που είμαι μόνος, σπίτι, βάζω πλυντήριο, στεγνωτήριο… ενώ πριν τα ‘κανε όλα η ίδια. Ενώ τώρα έχω κάνει άλλα πράγματα τελείως διαφορετικά, πριν ας πούμε έλεγα «εντάξει, αφού υπάρχει η γυναίκα στο σπίτι»… Όχι και καλά ο παλιακός άντρας «επειδή είσαι γυναίκα, μάζεψέ τα», αλλά από αμέλεια τελείως».

Σε άλλο σημείο μάλιστα, εξήγησε ότι μέχρι και σήμερα διατηρούν καλές σχέσεις: «Πάντα έκανα πράγματα για τη σχέση μας αλλά τώρα έτυχε, τι να κάνουμε; Βέβαια δεν έχουμε απομακρυνθεί, κοντά μένουμε. Ξέρεις, κάνουμε πράγματα μαζί με τον μικρό συνέχεια. Ανά πάσα στιγμή είμαστε δίπλα, συνέχεια πάω σπίτι τον παίρνω, πάμε προπονήσεις, κάνουμε πράγματα, του μιλάω, καταλαβαίνει πολλά πράγματα».

