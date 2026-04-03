Η ανάρτηση της τραγουδίστριας στα social media.

Ένα μικρό ατύχημα οδήγησε την Αποστολία Ζώη στο νοσοκομείο, καθώς η τραγουδίστρια έπεσε από τις σκάλες με αποτέλεσμα να χτυπήσει το πόδι της.

Όπως εξήγησε μέσα από τις αναρτήσεις στο Instagram, έχασε την ισορροπία της όταν έσβησαν τα φώτα με αποτέλεσμα να χτυπήσει άσχημα τον αστράγαλό της.

Στην ανάρτηση που έκανε το απόγευμα της Παρασκευής 3 Απριλίου, φαίνεται να είναι ξαπλωμένη στον καναπέ με δεμένο το δεξί της άκρο, ενώ αμέσως δημοσίευσε δύο βίντεο στα οποία αναφέρεται στο συμβάν.

Παράλληλα, όπως τόνισε δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από την καθημερινότητά της, ωστόσο ο πόνος την δυσκολεύει αισθητά.

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Δεν είναι κάτι σοβαρό, διάστρεμμα είναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να περπατήσω καθόλου. Ανησύχησα χθες γιατί υπήρχε περίπτωση να το είχα σπάσει. Κατέβαινα τις σκάλες, έσβησε το φως και νόμιζα ότι είχα άλλο ένα σκαλί, αλλά είχα δύο τελικά και έφυγα με τον αστράγαλο στραβά στο πάτωμα».

«Πρώτη φορά μου συμβαίνει, δεν έχω τραυματιστεί ξανά έτσι, αλλά αυτά είναι μέσα στη ζωή. Σε δέκα μέρες πρέπει να περπατάω πολλά χιλιόμετρα και αύριο μεθαύριο έχω στούντιο που δεν μπορώ να το ακυρώσω, οπότε θα πάω με το πόδι όρθιο, και θα τραγουδάω καθισμένη, γι' αυτό πάω να κάνω ενέσιμα PRP, που την κάνουν σε αθλητές για να επανέλθω…».

Και στο επόμενο βίντεο συμπληρώνει: «Δεν μπορώ καθόλου να είμαι ανήμπορη. Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι πολύ αυτόνομος. Όταν δεν μπορώ να κάνω κάτι μόνη μου, δεν μου αρέσει καθόλου. Θέλω να είμαι αυτόνομη».