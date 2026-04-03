Ανάμεικτα συναισθήματα προκάλεσε το αποψινό «The Chase» στη Μαρία Μπεκατώρου.

Το απόγευμα της Παρασκευής 3 Απριλίου, το «The Chase» με τη Μαρία Μπεκατώρου, άνοιξε αυλαία για μία ακόμη φορά, με την παρουσιάστρια να υποδέχεται τους νέους παίκτες και τον Chaser.

Η παρουσιάστρια, που έχει αποδείξει στο παρελθόν τον αυθορμητισμό της, ήρθε αντιμέτωπη με το έντονο το συναίσθημα της συγκίνησης, ιδιαίτερα με δύο παίκτες, ενώ μία ερώτησή της έκανε το «Σούπερ Αγόρι» να κοκκινίσει.

Όσον αφορά τον Chaser, η Μαρία Μπεκατώρου του έκανε μία ερώτηση, με την οποία έμμεσα σχολίασε το νεαρό της ηλικίας του.

Συγκεκριμένα στην ερώτηση αναφορικά με τα video games του αποκρίθηκε: «Η μάνα σου το ξέρει ότι παίζεις Mario Kart;».

Τότε το «Σούπερ Αγόρι», απάντησε με αμηχανία: «Εδώ μιλάει η πείρα, έχει τύχει να παίξω αρκετές φορές… Εννοείται ότι το ξέρει… Γιατί να το κρύψουμε».

Πριν από αυτό ωστόσο, η Μαρία Μπεκατώρου ήρθε αντιμέτωπη με τη συγκίνηση. Όταν ο 19χρονος παίκτης της αποκάλυψε ότι φιλοξενεί ζώα στο σπίτι του μέχρι να βρουν μόνιμους οικοδεσπότες.

«Έτσι μπράβο! Αυτό ήθελα να σου πω, ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Και μπράβο σου!», δήλωσε ενθουσιασμένη η παρουσιάστρια.

Αμέσως μετά, ο επόμενος παίκτης, ο Κυριάκος, αποκάλυψε ότι το χρηματικό ποσό που θα κερδίσει θα ήθελε να το μοιράσει στην οικογένειά του και σε ΜΚΟ, καθώς ο ίδιος έχει μεγαλώσει σε ιδρύματα.

Σε αυτό η Μαρία Μπεκατώρου, εμφανώς συγκινημένη απάντησε: «Είσαι υπέροχος!».

