Μπορούν να μοιραστούν την ίδια σκηνή ο Elvis Presley, η Madonna, ο Στέλιος Καζαντζίδης και η Νατάσσα Θεοδωρίδου; YFSF – Έρχεται την Κυριακή 19 Απριλίου, στις 21:00, με παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά.

Στο «Your Face Sounds Familiar», το κορυφαίο entertainment format, όλα μπορούν να συμβούν και ετοιμάσου να τα ζήσεις γιατί το τηλεοπτικό comeback της χρονιάς, είναι γεγονός!

Το πιο εμβληματικό show μεταμορφώσεων της ελληνικής τηλεόρασης, που άφησε εποχή, κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 την Κυριακή 19 Απριλίου, στις 21:00, για να ξαναγράψει ιστορία, με την ίδια αυθεντική ενέργεια που το καθιέρωσε, αλλά και με μια ανανεωμένη δημιουργική πνοή. Πιο σύγχρονο, πιο φαντασμαγορικό και πιο διαδραστικό από ποτέ.

Μετά από 7 επιτυχημένες σεζόν, το «Your Face Sounds Familiar» κάνει την πιο hot πρεμιέρα του και βάζει φωτιά στα βράδια της Κυριακής, με τον κορυφαίο Έλληνα σταρ Σάκη Ρουβά να αναλαμβάνει την παρουσίαση. Με την εντυπωσιακή ενέργεια και τον σαρωτικό δυναμισμό του, ο πιο εκρηκτικός σταρ της ελληνικής μουσικής σκηνής έρχεται για να δώσει τη λάμψη και τον παλμό, που θα απογειώσουν το show!

Το «Your Face Sounds Familiar», με επιτυχημένη παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες, αποτελεί μία από τις πιο δυνατές και αναγνωρίσιμες «υπογραφές» του ΑΝΤ1 και επιστρέφει για να επαναπροσδιορίσει τη λέξη ψυχαγωγία και να της δώσει το πρόσωποπου της αξίζει, ένα πρόσωπο που θα μας θυμίσει πώς ένα τηλεοπτικό project έχει τη δύναμη να μας καθηλώσει.

Έχοντας προσφέρει μοναδικές στιγμές και αμέτρητα viral στιγμιότυπα, που παραμένουν ακόμα ζωντανά στη μνήμη μας, ετοιμάζεται να ανοίξει την αυλαία του και να φιλοξενήσει γνωστά ονόματα της showbiz, που θα γίνονται η φωνή και η εικόνα διάσημων καλλιτεχνών.

Με υψηλών προδιαγραφών παραγωγή και αισθητική, αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, δυναμική digital παρουσία, ασύλληπτες μεταμορφώσεις και εντυπωσιακά act που θα συζητηθούν, το «Your Face Sounds Familiar» θα δώσει έναν ξεχωριστό ρυθμό στις Κυριακές μας. Τον ρυθμό της απόλυτης δημιουργίας και της non stop διασκέδασης.

Κάθε Κυριακή, η σκηνή θα γίνεται ένα μικρό σύμπαν. Και στο συναρπαστικό σύμπαν του «Your Face Sounds Familiar», ο καθένας μπορεί να γίνει όποιος θέλει, τουλάχιστον για μερικά λεπτά. Αυτό που θα δεις να ζωντανεύει μπροστά σου ξεπερνά κάθε φαντασία.

Γιατί όταν αγαπημένοι ερμηνευτές της παγκόσμιας και ελληνικής σκηνής συναντιούνται on stage, είναι τηλεοπτική μαγεία, είναι το «Your Face Sounds Familiar» και είναι μόνο στον ΑΝΤ1!

