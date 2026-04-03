«The 2Νight Show»: Κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00.

Την Κυριακή 5 Απριλίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» τον Παναγιώτη Στάθη και τον Στέφανο Σίσκο. Οι δύο δημοσιογράφοι μιλούν για τη συνεργασία τους στην ιστορική εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο Παναγιώτης Στάθης αναφέρεται στην πρόκληση της διαδοχής του Γιώργου Παπαδάκη. Εξηγεί πως η τηλεόραση είναι ένα «άγριο» περιβάλλον που απαιτεί διαρκή βελτίωση και τονίζει πως η ενημέρωση πλέον έχει αποβάλει το «ψυχρό κοστούμι» του παρελθόντος.

Ο Στέφανος Σίσκος περιγράφει τη δική του διαδρομή στη δημοσιογραφία, μιλάει για το πρωινό ξύπνημα, που μπήκε στη ζωή του λόγω της εκπομπής, και εξηγεί πως πλέον αποκοιμιέται μαζί με την κόρη του. Οι δυο τους αναλύουν τη χημεία τους και τον τρόπο που «κουμπώνουν» τηλεοπτικά.

Στη συνέχεια, συμμετέχουν στο παιχνίδι «Με τα μάτια κλειστά» δείχνοντας πόσο καλά γνωρίζονται μεταξύ τους.

Τέλος, αποδέχονται το αναπάντεχο challenge του Γρηγόρη που μέχρι και μουστάκι θα τους βάλει να αφήσουν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» και τον Zaf. O αγαπημένος καλλιτέχνης μοιράζεται το παρασκήνιο της συμμετοχής του στον εθνικό τελικό για τη Eurovision 2026 με το τραγούδι «Αστείο», αποκαλύπτοντας πως το κομμάτι αυτό γράφτηκε πριν από πέντε χρόνια και δεν προοριζόταν αρχικά για τον διαγωνισμό.

Στη συνέχεια, περιγράφει με δέος την «ακραία» εμπειρία που έζησε στη συναυλία των Coldplay, όταν βρέθηκε στη σκηνή του ΟΑΚΑ δίπλα στον Chris Martin να ερμηνεύει το «Πες» μπροστά σε 80.000 κόσμο χωρίς να έχουν κάνει ούτε μία πρόβα. Πώς τον βοήθησε ψυχολογικά αυτή η εμφάνιση;

Γιατί δεν απαντάει στο φλερτ που του κάνουν στα social media; Πώς εκλαμβάνει τα αρνητικά μηνύματα; Τι του λείπει από την πατρίδα του, τη Θεσσαλονίκη;

Τέλος, ο ZAF αποκαλύπτει τα επόμενα καλλιτεχνικά του βήματα, όπως την κυκλοφορία του επίσημου video clip για το «Αστείο», καθώς και την προετοιμασία ενός ολοκαίνουργιου τραγουδιού που δουλεύει αυτόν τον καιρό στο στούντιο.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» της Κυριακής και την Ειρήνη Πολυβίου.

Η viral ζαχαροπλάστρια που έχει καθηλώσει το διαδίκτυο με τα «hyper-realistic cakes» της, δημιουργεί γλυκά που μοιάζουν με αληθινά φαγητά, από αρνί στη σούβλα και χταπόδι, μέχρι τσάντες και μπακαλιάρο σκορδαλιά.

Η ταλαντούχα δημιουργός περιγράφει πώς ξεκίνησε η διαδρομή της, πριν από 9 χρόνια, όταν έφτιαξε μία τούρτα-μελίσσι για την μονάκριβη κόρη της.

Σήμερα είναι μια απόλυτα αυτοδημιούργητη και επιτυχημένη επαγγελματίας που «τρέχει» το ζαχαροπλαστείο της 12 ώρες την ημέρα, ολομόναχη και χωρίς υπαλλήλους. Η Ειρήνη Πολυβίου μιλάει με ενθουσιασμό για το «Cake Travel» και τα 8 επεισόδια που έχει γυρίσει ταξιδεύοντας με τις τούρτες-της σε όλο τον κόσμο για να εκπληρώσει την έκπληξη κάποιου ακόλουθού της, θυμάται το απίστευτο challenge όπου έφτιαξε μία τούρτα μέσα στο Μετρό από την Καλλιθέα μέχρι το Σύνταγμα, ενώ σχολιάζει τα θετικά αλλά και τα αρνητικά σχόλια που δέχεται στα social media.

Τέλος, δέχεται την πρόκληση του Γρηγόρη και ετοιμάζει μία εντυπωσιακή τούρτα… κιμά, αφού όλα είναι για εκείνη piece of cake!