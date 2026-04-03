Η Δήμητρα Αλεξανδράκη, μίλησε στο «Πρωινό» για την υπόθεση revenge porn της Ιωάννα Τούνη.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη το πρωί της Παρασκευής 3 Απριλίου, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το πρωινό» και αναφέρθηκε στη δίκη της υπόθεση revenge porn σε βάρος της Ιωάννας Τούνης.

Το δικαστήριο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1η Απριλίου στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης και έκρινε ένοχους τους δύο κατηγορούμενους.

Συγκεκριμένα, η Δήμητρα Αλεξανδράκη, περιέγραψε τα όσα έλαβαν χώρα, ενώ μεταξύ άλλων, σχολίασε την τον νυν σύντροφο της φίλης της, αποφεύγοντας παράλληλα να κάνει δηλώσεις για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Περιγράφοντας τα όσα έζησαν κατά τη διάρκεια της δίκης, το μοντέλο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εγώ αυτό που παρατήρησα είναι το ότι ο κύριος Δημητρακόπουλος υπερασπιζόταν την Ιωάννα και απαριθμούσε τα γεγονότα πώς έχουν συμβεί, ενώ η πλευρά υπεράσπισης των κατηγορουμένων προσπαθούσε να εξηγήσει στο ποινικό δίκαιο τι είναι πλημμέλημα, τι κακούργημα».

«Και μετέπειτα, η γυναίκα δικηγόρος των κατηγορουμένων… αντί να υπερασπιστεί τους πελάτες της, προσπαθούσε να μειώσει την Ιωάννα συνέχεια. Την αποκάλεσε μάλιστα «Αλίκη Βουγιουκλάκη του ελληνικού Instagram». Και εκείνη την ώρα όλοι μαζί αντιδράσαμε… Μετά από όσα έχει περάσει αυτή η γυναίκα, προσπαθούσαν δηλαδή μέχρι τελευταία στιγμή να την διαλύσουν ακόμα περισσότερο! Εγώ αν ήμουν στη θέση της Ιωάννας, δεν ξέρω αν θα μπορούσα ειλικρινά να αντέξω όλο αυτό».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης συνέχισε περιγράφοντας τα έντονα συναισθήματα της ημέρας, αποκαλύπτοντας τον σύντομο διάλογο που είχε η ίδια με τον σύντροφο της Ιωάννας Τούνη: «Τη στιγμή βέβαια που ακούσαμε την ενοχή… Ειλικρινά δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε τα μάτια μας, δεν μπορούσαμε να αρθρώσουμε λέξη και η μόνη λέξη που έβγαινε ήταν το «Νικήσαμε. Νικήσαμε!». Και ήτανε… τι να σας πω δηλαδή… κατεβήκαμε απ’ τα σκαλιά όλοι μαζί, ο ένας κράταγε τον άλλον, αγκαλιαζόμασταν. Ένα πράγμα που έκανα εγώ βγαίνοντας απ’ έξω: κοίταξα το αγόρι της Ιωάννας… Εγώ του έδωσα το χέρι μου και του είπα «Μπράβο σου, είσαι πολύ μεγάλος μάγκας». Και τον αγκάλιασα… αγκαλιαζόμασταν δηλαδή εκείνη την ώρα απ’ έξω, τον αγκάλιασα και του λέω «Αυτό»… Κι αλήθεια… γιατί για έναν άντρα, πρέπει να ‘ναι πολύ δυνατός για να μπορέσει να σταθεί σε μία γυναίκα σε κάτι τέτοιο. Πρέπει να ‘ναι πολύ δυνατός, αλλιώς… πρέπει να αγαπάει πραγματικά, πρέπει να πονάει πραγματικά. Και καθ’ όλη τη διάρκεια, δάκρυζε κι αυτός. Ήταν πάρα πολύ συγκινημένος! Και ήταν εκεί για να την κρατάει, να τη χαϊδεύει και να της δίνει δύναμη…».

Τέλος, όταν η Δήμητρα Αλεξανδράκη ρωτήθηκε για τον πρώην σύντροφο της Ιωάννα Τούνη, τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, επέλεξε να μην απαντήσει, σχολιάζοντας: «Δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για τον Δημήτρη αυτή τη στιγμή. Άλλο το αισθάνομαι, άλλο η αλήθεια. Η αλήθεια δεν αλλάζει. Εγώ να πω απλά κάτι. Όταν κάνουμε κάποια πράγματα, όλοι μας έχουμε συνέπειες. Και πρέπει να δεχόμαστε τις συνέπειες. Δεν γίνεται εγώ να πηγαίνω, ας πούμε, να ενοχλώ κάποιον και μετά να μην έχω τις συνέπειες ή να μην τις δέχομαι. Είτε είναι σωστό είτε είναι λάθος αυτό που κάνω. Όλοι μας έχουμε κάποιες συνέπειες, έτσι δεν είναι; Οπότε όταν γράφεις κάτι, ακόμα κι αν είναι αυθόρμητα – από χαζομάρα σου ή από οτιδήποτε – πρέπει να ξέρεις ότι έχεις κάποιες συνέπειες. Δεν θεωρώ τίποτα, γιατί δεν θέλω να μιλήσω για τον Δημήτρη αυτή τη στιγμή, μου είναι παντελώς αδιάφορο. Θέλω απλά να κυλήσει η ζωή όμορφα από δω και πέρα για όλους και να υπάρχει μία ηρεμία. Γιατί δεν υπάρχει λόγος να ‘ναι κανείς με κανέναν σε κόντρα».