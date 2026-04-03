Όσα θα δούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα στον «Άγιο Έρωτα».

«Άγιος Έρωτας» - Μεγάλη Δευτέρα έως Μεγάλη Τετάρτη στις 22:00.

Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου στις 22:00

Θάλεια και Κική αποφασίζουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να ξεσκεπάσουν τον Παύλο. Ο πατήρ Νικόλαος έχει ενωθεί ξανά με τον πατέρα του, τον Λεωνίδα.

Ο Λεωνίδας μαθαίνει από τον πατέρα Νικόλαο όλη την αλήθεια για το τι έχει συμβεί στην οικογένειά τους και αποφασίζει πως ήρθε η ώρα να πάρει ο Μαρκόπουλος αυτό που του αξίζει. Εν τω μεταξύ, η Δέσποινα, σε μια προσπάθεια να ευνοήσει τον αδερφό της, προσφέρει την βοήθειά της στον Παύλο.

Η μικρή Ελευθερία αρχίζει να καταλαβαίνει επιτέλους, πως ο παππούς της δεν είναι τόσο καλός όσο δείχνει. Η Χριστίνα από τη μεριά της, ζητάει από τον Λαμπρόπουλο εξηγήσεις για την εξαφάνιση του Αντρέα, εκείνος όμως βρίσκει ευκαιρία και την εκβιάζει ξανά για χρήματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, ο Λαμπρόπουλος επικοινωνεί με τον άνθρωπο που είναι πίσω από τους εκβιασμούς προς τον Πέτρο και τον Στέφανο και η ταυτότητά του, αν αποκαλυφθεί, θα είναι έκπληξη για όλους. Η Χλόη ανακοινώνει στον Πέτρο, πως θέλει να πάρουν διαζύγιο.

{https://www.youtube.com/watch?v=8PKVd5VlC6M}

Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου στις 22:00

Ο Λεωνίδας ζητά από τον πατέρα Νικόλαο να τον πάει στον Μαρκόπουλο, με πρόθεση να συγκρουστεί μαζί του, όμως εκείνος τον συγκρατεί και τον οδηγεί στο νεκροταφείο, όπου επισκέπτονται τους τάφους της Πετρούλας και της Χαράς.

Η Χριστίνα αποκαλύπτει στον Στέφανο ότι ο Αντρέας έχει απαχθεί από τους Ιταλούς και τα δύο αδέλφια αναγκάζονται να συνεχίσουν το κοντραμπάντο για να κερδίσουν χρόνο.

Ο Παύλος, αφού απειλεί τη Δέσποινα, βάζει τον Βαζούρα να μαχαιρώσει τον Γεράσιμο και να ενοχοποιήσει για την επίθεση τον Αργύρη.

Ο Αργύρης τελικά συλλαμβάνεται από τον Νικηφόρο, μπροστά στα έκπληκτα μάτια της Σμαρώς και της Ειρήνης.

Η Δώρα και η Δέσποινα συνοδεύουν έντρομες τον Γεράσιμο στο νοσοκομείο κι εκεί η Δέσποινα αναγκάζεται να αποκαλύψει ότι ο Γεράσιμος είναι αδελφός της.

Η Χλόη τρέχει στο σπίτι του πατέρα Νικόλαου για να τον συναντήσει, εκεί όμως θα βρεθεί προ εκπλήξεως όταν ο πατήρ Νικόλαος της συστήσει τον Λεωνίδα ως πατέρα του.

Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου στις 22:00

Η Χλόη και ο πατήρ Νικόλαος αποκαλύπτουν σταδιακά στον Λεωνίδα την περίπλοκη σχέση τους.

Εκείνος δείχνει να τους αποδέχεται, ωστόσο, υποψιάζεται πως ο πατήρ Νικόλαος του κρύβει ακόμη πράγματα- κυρίως για τον μικρό Κυριάκο που του μοιάζει πολύ.

Στη χωροφυλακή, ο Νικηφόρος αρνείται να επιτρέψει σε οποιονδήποτε να δει τον Αργύρη χωρίς δικηγόρο. Η στάση του δείχνει αλλαγμένη και σκοτεινή, ενώ η Μάρω τον ρωτά ευθέως εάν η συμπεριφορά του σχετίζεται με τη γυναίκα του.

Παράλληλα, η Χριστίνα αποκαλύπτει στον Κυριάκο ότι οι γιοι του έχουν μπλέξει, εκθέτοντας σε κίνδυνο και τον Αντρέα. Στην Αθήνα, ο Ηλίας προειδοποιεί την Κική ότι κινδυνεύει από τον Παύλο, και τη φυγαδεύει.

Την ίδια στιγμή, η Σοφία, τον φέρνει αντιμέτωπο με το προσωπικό του τραύμα, αποκαλύπτοντας πως καταλαβαίνει ότι η εμμονή του να τη «σώσει», σχετίζεται με μια γυναίκα που δεν κατάφερε να σώσει στο παρελθόν. Η Θάλεια επιστρέφει στη Στέρνα και ο Παύλος απειλητικά, δείχνει να γνωρίζει τις κινήσεις της.