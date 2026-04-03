Πάσχα στο MakTv με 6 μεγαλειώδεις μορφές της Βίβλου που έρχονται τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Τη Μεγάλη Εβδομάδα, από τη Μ. Δευτέρα έως και το Μ. Σάββατο, 6 μεγάλες θρησκευτικές παραγωγές έρχονται στο MakTv. Οι βιογραφίες 6 βιβλικών μορφών, που χάραξαν την πορεία της πίστης του Χριστιανισμού, από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, θα μας μεταφέρουν το πνεύμα κατάνυξης των ημερών του Πάσχα.

Μεγάλη Δευτέρα και Μεγάλη Τρίτη στις 21:00 – «Ιωσήφ»

Μίνι Δραματική Σειρά, 1995

Σκηνοθεσία: Roger Young

Παίζουν: Ben Kingsley, Paul Mercurio, Martin Landau, Lesley Ann Warren, Monica Bellucci,

Dominique Sanda, Stefano Dionisi, Alice Krige.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Ιωσήφ είναι ο μεγαλύτερος γιος του Ιακώβ και της Ραχήλ. Η οικογένειά τους αμαυρώνεται από διχόνοια και βία.

Μία μέρα, ο Ιακώβ χαρίζει στον Ιωσήφ έναν όμορφο χιτώνα, γεγονός που κάνει τους ζηλόφθονους ετεροθαλείς αδελφούς του να τον πουλήσουν σε Ισμαηλίτες εμπόρους.

Αυτοί όταν πήγαν στην Αίγυπτο τον έδωσαν σκλάβο στον αρχηγό της φρουράς του παλατιού του Φαραώ.

O Ιωσήφ, σταδιακά αποκτά τη φήμη ενός ταλαντούχου ερμηνευτή ονείρων. Έτσι, ο Ιωσήφ γίνεται έμπιστος σύμβουλος του Φαραώ και σώζει την Αίγυπτο από επτά χρόνια πείνας.

Μεγάλη Δευτέρα και Μεγάλη Τρίτη στις 23:00 – «Ο Σολομών»

Μίνι Δραματική Σειρά 1997

Σκηνοθεσία: Roger Young

Παίζουν: Ben Cross, Anouk Aime, Vivica A. Fox,Max von Sydow, Maria Grazia Cucinotta, Umberto Orsini, Ivan Kaye, Richard Dillane, David Suchet, Roger Hammond, Michael Culkin.

Ο David, βασιλιάς του Ισραήλ, έχει δύο γιους, τον Adonijah και τον Solomon, που είναι αντίπαλοι, επειδή και οι δύο θεωρούνται πιθανοί διάδοχοι του θρόνου. Κατά τη διάρκεια ενός κυνηγιού, ο Adonijah προκαλεί τον Solomon σε αγώνα με άρματα και ο τελευταίος νικά, επειδή ο πρώτος χάνει τον έλεγχο του άρματός του.

Ο David ανακοινώνει ότι ο Solomon είναι ο νόμιμος διάδοχος του θρόνου και τον ανακηρύσσει βασιλιά μπροστά στον λαό. Λίγο αργότερα πεθαίνει και ο Solomon διατάζει να θανατωθεί ο Adonijah, ο οποίος προσπαθούσε να σφετεριστεί τον θρόνο.

Στη συνέχεια, ο Θεός εμφανίζεται στον Solomon σε όνειρο και εκείνος ζητά σοφία για να κυβερνήσει σωστά τον Ισραήλ. Ο Θεός του χαρίζει αυτή τη σοφία.

Μεγάλη Τετάρτη και Μεγάλη Πέμπτη στις 21:00 – «Ο Μωυσής»

Μίνι Δραματική Σειρά, 1995

Σκηνοθεσία: Roger Young Παίζουν: Ben Kingsley, Frank Langella, Christopher Lee, Philip Stone, Anton Lesser, David Suchet, Geraldine McEwan, Anthony Higgins.

Ο Φαραώ Ραμσής διατάσσει τον θάνατο όλων των παιδιών των Εβραίων, αλλά ο Μωυσής, που η μητέρα του τον έβαλε σε ένα καλάθι στο Νείλο, παίρνεται από μία βασιλική πριγκίπισσα και ανατρέφεται ως αδελφός του διαδόχου του θρόνου της Αιγύπτου, του Μεμέφτα.

Ο Μωυσής καλείται από τον Θεό να οδηγήσει τον λαό του από την Αίγυπτο στη γη της επαγγελίας. Πολύ διστακτικός, γιατί αισθάνεται ανάξιος της κλήσης, ο Μωυσής τελικά συναινεί.

Μετά από μία σειρά καταστροφών, ο Μεμέφτα συμφωνεί να αφήσει τους Εβραίους να φύγουν. Σαράντα χρόνια περιπλανώνται στην έρημο, ώσπου τελικά φτάνουν στην πατρίδα τους.

Μεγάλη Τετάρτη και Μεγάλη Πέμπτη στις 23:00 – «Ο Δαυίδ»

Μίνι Δραματική Σειρά, 1997

Σκηνοθεσία: Robert Markowitz

Παίζουν: Nathaniel Parker, Jonathan Pryce, Leonard Nimoy, Sheryl Lee, Ben Daniels, Dominic Rowan, Richard Ashcroft, Maurice Roëves, Dominic Rowan.

Οι φυλές του Ισραήλ πρέπει να νικήσουν την ανώτερη δύναμη των Φιλισταίων: «Τώρα διορίστε έναν βασιλιά για να μας οδηγήσει, όπως έχουν όλα τα άλλα έθνη». (Α΄ Σαμουήλ, 8:5).

Και έτσι, ο προφήτης Σαμουήλ δίνει στους Εβραίους τον πρώτο τους βασιλιά, τον Σαούλ. Ο Σαούλ, ωστόσο,έχει αδιάκοπες αμφιβολίες για την αποστολή του.

Ο ισχυρός προφήτης Σαμουήλ απομακρύνεται από τον Σαούλ, προκειμένου να επιλέξει έναν νέο βασιλιά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού: Τον Δαβίδ, που είναι ακόμη ένα νεαρό αγόρι, το οποίο φυλάει πρόβατα στα χωράφια.

Ο Σαμουήλ τον υποδεικνύει ως τον επόμενο βασιλιά των Ισραηλιτών. Ο Δαυίδ νικά τον γίγαντα Γολιάθ, έναν Φιλισταίο πρωταθλητή, και γίνεται ο δεύτερος βασιλιάς του Ισραήλ.

Μεγάλη παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο στις 20:00 – «Σαμψών και Δαλιδά»

Μίνι Δραματική Σειρά, 1996

Σκηνοθεσία: Nicolas Roeg

Παίζουν: Eric Thal, Dennis Hopper, Elizabeth Hurley, Diana Rigg, Michael Gambon, Jonathan Rhys Meyers.

Ο Σαμψών επιλέγεται από τον Θεό για να καταστρέψει τους Φιλισταίους, οι οποίοι έχουν καταλάβει τη γη της Χαναάν. Του δίνεται η μεγαλύτερη δύναμη που έχει γνωρίσει ποτέ ο άνθρωπος, αρκεί να παραμείνει πιστός στον όρκο του, ωστόσο δεν πείθεται για τον σκοπό του και προτιμάει να περνάει τον χρόνο του με την παρέα των Φιλισταίων.

Τελικά ερωτεύεται μία Φιλισταία και αποφασίζει να την παντρευτεί, αλλά προδίδεται από αυτήν την ημέρα του γάμου του. Σύντομα μαθαίνει ότι η γυναίκα εκβιάστηκε από τους ηγέτες των Φιλισταίων, που σχεδιάζουν τον αφανισμό του, και πηγαίνει να εκδικηθεί…

Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο στις 22:00 – «Ο Ιησούς»

Μίνι Δραματική Σειρά, 1999

Σκηνοθεσία: Roger Young

Παίζουν: Jeremy Sisto, Jacqueline Bisset, Armin Mueller-Stahl, Debra Messing, Gary Oldman, David O’ Hara, Sean Harris.

Η σειρά περιλαμβάνει μία κινηματογραφική ανάμειξη των τεσσάρων Ευαγγελίων με την προσθήκη εξω βιβλικών στοιχείων, που δεν υπάρχουν στις αφηγήσεις της Καινής Διαθήκης, ενώ ξεδιπλώνει την ανθρώπινη πτυχή του Ιησού.

Σε σύγκριση με τις πιο επίσημες και θεϊκές απεικονίσεις, εδώ, ο Ιησούς εκφράζει συναισθήματα: κλαίει στην κηδεία του Ιωσήφ, πετάει πέτρες στη λίμνη της Γαλιλαίας, κατά τη συνάντηση του με τον Σίμωνα και τον Ιάκωβο, τον γιο του Ζεβεδαίου, χορεύει στον γάμο στην Κανά και ξεκινάει έναν καυγά με τους μαθητές του.