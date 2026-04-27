«Με τον Στράτο Τζώρτζογλου αγαπιόμαστε, είμαστε καλά και δεν θέλω να ασχολούμαστε άλλο», σχολίασε η Σοφία Μαριόλα.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» παραχώρησε η Σοφία Μαριόλα, η οποία μεταξύ άλλων διευκρίνισε ότι το εξώδικο που έστειλε προς τα ΜΜΕ δεν αφορούσε τον Στράτο Τζώρτζογλου.

Πιο συγκεκριμένα, το ζευγάρι αποφάσισε να βάλει τέλος στη σχέση του ύστερα από επτά χρόνια γάμου, ενώ λίγο αργότερα ο ηθοποιός σε συνέντευξή του κλίθηκε να σχολιάσει της φωτογραφίες της πρώην συζύγου του με τον νέο της σύντροφο.

Μάλιστα, πριν από μερικές ημέρες, η επιχειρηματίας απέστειλε εξώδικο με σκοπό να σταματήσουν να αναπαράγονται ειδήσεις που αφορούν την προσωπική της ζωή, ενώ όπως εξήγησε διατηρεί άριστες σχέσεις με τον ηθοποιό:

«Ουσιαστικά με ενόχλησαν τα πολλά δημοσιεύματα κι η αναπαραγωγή. Δεν αφορούσε τον Στράτο το εξώδικο, αλλά την αναπαραγωγή γιατί δεν θέλω να πάρει κι άλλη διάσταση το θέμα. Με τον Στράτο αγαπιόμαστε, είμαστε καλά και δεν θέλω να ασχολούμαστε άλλο με αυτό που έχει συμβεί με το διαζύγιο».

Και συνέχισε: «Δεν θέλω να επεκταθώ στο θέμα, αλλά με ενόχλησαν οι αναδημοσιεύσεις, τα πολλά λόγια και τα πολλά site που έγραψαν. Τόσα χρόνια δεν ήθελα να δώσω δικαίωμα και λυπάμαι πολύ που έφτασα στο σημείο να γίνεται ντόρος γύρω από το όνομά μου».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ό,τι αφορά την απόφαση του διαζυγίου, τόνισε: «Ήταν κοινή απόφαση. Όταν ένα ζευγάρι έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, το έχει συζητήσει και ξανασυζητήσει από κοινού. Θα είμαστε οικογένεια και δεν ισχύουν όλα αυτά. Είμαστε οικογένεια γιατί έγραφαν δύο ξένοι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή ο καιρός να μιλήσουμε. Κάποια στιγμή θα γίνει και σίγουρα θα παραμείνει η αγάπη και θα συνεχιστεί μια επαφή».

{https://exchange.glomex.com/video/v-di3q8jhm6wcp?integrationId=40599y14juihe6ly}