Τελευταία ευκαιρία σήμερα για χιλιάδες ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026–2027.

Το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού, που τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει αυξημένο ενδιαφέρον, ξεκινά φέτος νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, στις 18 Μαΐου 2026, και θα έχει διάρκεια 13 μηνών, καλύπτοντας ουσιαστικά δύο τουριστικές περιόδους. Με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, θα διατεθούν συνολικά 300.000 επιταγές (vouchers), δίνοντας τη δυνατότητα σε δικαιούχους και τις οικογένειές τους να πραγματοποιήσουν οικονομικές ή και πλήρως επιδοτούμενες διακοπές.

Η επιταγή κοινωνικού τουρισμού αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ. Στην πλειονότητα των προορισμών, καλύπτονται έως έξι διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Ωστόσο, το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, προσφέροντας αυξημένες παροχές.

Ειδικότερα, σε νησιά όπως η Λέρος, η Λέσβος, η Χίος, η Κως, η Σάμος και η Ρόδος, οι δικαιούχοι μπορούν να απολαύσουν έως δέκα διανυκτερεύσεις χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή. Ακόμη πιο ενισχυμένη είναι η στήριξη για περιοχές που έχουν πληγεί τα προηγούμενα χρόνια, όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία (εκτός Σποράδων), όπου παρέχονται έως δώδεκα δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Σημαντική είναι και η πρόβλεψη για την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης σε περιόδους αιχμής, καθώς οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% τον Αύγουστο, αλλά και στις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Για τις προαναφερθείσες περιοχές (Βόρεια Εύβοια, Έβρος και Θεσσαλία), η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, λειτουργώντας ως επιπλέον κίνητρο για την τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται μόνο στη διαμονή, αλλά καλύπτει και μέρος του κόστους μετακίνησης, καθώς επιδοτούνται τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Οι δικαιούχοι καταβάλλουν μόλις το 25% της τιμής, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια παρέχονται δωρεάν.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ασφαλισμένοι που έχουν καταβάλει εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας, καθώς και άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ για τουλάχιστον τρεις μήνες. Παράλληλα, ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, με ανώτατο όριο τις 16.000 ευρώ για άγαμους, τις 24.000 ευρώ για έγγαμους (με προσαύξηση ανά παιδί) και τις 29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες.

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται μέσω μοριοδότησης, με αντικειμενικά και κοινωνικά κριτήρια, όπως το εισόδημα, ο αριθμός των παιδιών, η ύπαρξη αναπηρίας και η προηγούμενη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Αξιοσημείωτη είναι η φετινή αλλαγή που προβλέπει ότι οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία μοριοδότησης και εντάσσονται απευθείας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Αντίθετα, εκτός προγράμματος μένουν όσοι έχουν ήδη επιλεγεί σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025–2026, με εξαίρεση τα άτομα με αναπηρία και τις πολύτεκνες οικογένειες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, στη διαδρομή «Εργασία και Ασφάλιση» → «Αποζημιώσεις και Παροχές» → «Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ)», με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.