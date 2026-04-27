Φανερά ενοχλημένος ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Στο κάδρο βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο οποίος φαίνεται να δέχτηκε αρνητική κριτική από πρόσωπα της τηλεόρασης και της επικαιρότητας.

Ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος, απάντησε στην δημοσιογράφο της εκπομπής «Breakfast@star», κάνοντας λόγο για συντονισμένη επίθεση προς το πρόσωπό του.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος, έδωσε τη δική του απάντηση στα όσα ανέφερε για το πρόσωπό του η τηλεκτριτικός Ντέπυ Γκολεμά, η οποία δήλωσε: «Δεν είναι τόσο καλό παιδί όσο φαίνεται».

Από την πλευρά του ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ανέφερε: «Δεν ξέρω γιατί μίλησαν τόσοι για μένα. Με στενοχωρούσαν μόνο όσοι με ενδιαφέρου. Με προβλημάτισε! Οποιοσδήποτε μπορεί να μιλήσει για τη δουλειά μου, την εκπομπή, αλλά δεν ανέχομαι από κανέναν να μιλάει για την ηθική μου! Αυτά δεν τα σηκώνω καθόλου, ούτε γι’ αστείο, ούτε για πλάκα… Ήταν συντονισμένη όλη αυτή η επίθεση προς το πρόσωπό μου. Δεν γνωρίζω το γιατί και δεν με απασχολεί».

Και συνέχισε: «Ποιος βγαίνει να πει ότι υπάρχει μία τέτοια πληροφορία; Δεν μίλησε με στοιχεία γιατί δεν τα έχει, δεν υπάρχουν! Με προβλημάτισε το σχόλιό της, ήταν ένα ατόπημα και δεν θα το αφήσω έτσι. Δεν κατάλαβε ότι χαρακτήρισε έναν άνθρωπο με τρεις άστοχους χαρακτηρισμούς».

«Η Γκολεμά μάλλον δεν κατάλαβε ότι χαρακτήρισε έναν άνθρωπο με τρεις άσχημους χαρακτηρισμούς… Οι οποίοι δεν θα μείνουν έτσι, μη νομίζεις…».

Όσον αφορά το αν έχει σκεφτεί να κινηθεί από την νομική οδό, ανέφερε με χιούμορ: «Έχω σκεφτεί όλες τις οδούς, την Κηφισίας, τη νομική… Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη».