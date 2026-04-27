«Ήμουν ειρηνικός πολεμιστής...», ανέφερε ο Μιχάλης Ζαμπίδης.

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Μιχάλης Ζαμπίδης στον Αντώνη Σρόιτερ και στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Αυτοψία» που προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής 26 Απριλίου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο γνωστός πυγμάχος αναφέρθηκε στην καριέρα του και την προσωπική του ζωή, ενώ κάνοντας μία αναδρομή στο παρελθόν, αποκάλυψε το δικό του «μυστικό».

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με το τί ήτα εκείνο που τον οδήγησε στο Kick Boxing, ανέφερε: «Νομίζω κίνητρο. Δηλαδή υπήρχε το κίνητρο, υπήρχαν οι ζώνες, αλλά όταν φόρεσα τα γάντια και άρχισα να παίζω με άλλους αθλητές, αυτό με γοήτευσε ιδιαίτερα γιατί ήθελα απλά να γίνω καλύτερος. Όχι να γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής. Στην αρχή δεν το σκεφτόμουν καν αυτό. Ήθελα να γίνω ο καλύτερος της σχολής. Όποιος με κέρδιζε, εκεί πήγαινα ξανά και ξανά. Μετά τον αποκωδικοποιούσα και τον κέρδιζα, μετά άλλος και μετά άλλος, έτσι ξεκίνησα… Το κίνητρό μου να γίνω καλύτερος και να κερδίζω αγώνες…».

Παράλληλα, ο πυγμάχος διευκρίνισε ότι δεν είχε σκοπό να αποδείξει κάτι μέσω της τέχνης του. Αντίθετα, δήλωσε «ειρηνικός πολεμιστής» και ήρεμος χαρακτήρας: «Από μικρός ήμουν ειρηνικός πολεμιστής, ούτε «ρε» δεν έλεγα… Στο σχολείο ήμουν ήρεμος. Μετά μπορεί να έπαιζα δέκα γύρους ξύλο στο ρινγκ, αλλά πάντα ήμουν πολύ ήσυχος. Δεν τις έτρωγα από τους πιο μεγαλόσωμους και δεν είχα μπλέξει ποτέ σε κάτι τέτοιο. Απλά έβλεπα ότι μπορούσα να εξελίσσομαι».

Σε δεύτερο χρόνο όπως εξήγησε, δεν δέχτηκε μπούλιγκ στο σχολείο λόγω του μικροκαμωμένου σωματότυπού του, αλλά αντιμετώπισε αργότερα στην επαγγελματική του πορεία και μέσα στο ρινκ. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν το άφησε να σταθεί τροχοπέδη στην εξέλιξή του, αντίθετα, όπως τόνισε, ήταν το μυστικό του: «Μπούλινγκ στο σχολείο δεν αντιμετώπισα ποτέ, αλλά είχα φάει μπούλινγκ στο επαγγελματικό κομμάτι. Με έβλεπαν μικρόσωμο, ήταν δύο κεφάλια πιο πάνω όλοι στα κιλά μου και έλεγαν «με αυτό το παιδάκι θα παίξει ο δικός μου;». Αυτό όμως ήταν και το μυστικό μου, γιατί δεν προετοιμάζονταν σωστά και πίστευαν ότι θα είχαν εύκολη δουλειά».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

