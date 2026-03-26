Ναρκωτικά, αλκοόλ, φαγητό, τζόγος, διαδίκτυο. «Αυτοψία» με τον Αντώνη Σρόιτερ, Κυριακή 29 Μαρτίου, στις 23:30.

Ο Αντώνης Σρόιτερ συναντά ανθρώπους που οι εθισμοί και οι εξαρτήσεις τους, τους έφτασαν χαμηλά, αλλά η θέλησή τους, τους οδήγησε ξανά στην κορυφή.

Φωτεινή: Από τα ναρκωτικά και τη φυλακή, στο πεδίο βοηθώντας εξαρτημένους και στο Πανεπιστήμιο διδάσκοντας φοιτητές.

Έλλη: Από τη νευρική ανορεξία, στον υγιεινό τρόπο ζωής.

Γιούλη: Από το αλκοόλ, σύμβουλος σε ανθρώπους που παλεύουν με τον δικό τους δαίμονα.

Γιάννης: Από τον τζόγο, πρεσβευτής της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου.

Μάριος: Από τον εθισμό στο φαγητό και μετέπειτα την εμμονή με τον αθλητισμό, σε ένα υγιές πλαίσιο διατροφής και άσκησης.

Χρήστος: Από τον εθισμό στην οθόνη και τα βιντεοπαιχνίδια, στη συγγραφή και την έμπνευση συνομηλίκων του.

Πώς από εκεί που όλα έμοιαζαν τελειωμένα, τόλμησαν να πιστέψουν ότι μπορούν να αλλάξουν τη ζωή τους; Πώς μετά τη «Σταύρωση», έρχεται η «Ανάσταση»;

{https://www.youtube.com/watch?v=3a6ZhorPElM}