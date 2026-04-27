Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στη Βρετανική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον εν αναμονή της άφιξης του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα.

Το βασιλικό ζεύγος αναμένεται να φτάσει το απόγευμα της Δευτέρας (ώρα Ουάσινγκτον) και η βρετανική πρεσβεία ετοιμάζει ένα απογευματινό τσάι για 650 καλεσμένους.

Στο τσάι θα σερβιριστούν περίπου 3.000 ατομικά σάντουιτς, τέσσερα διαφορετικά είδη, σκονς και επιδόρπια με γεύσεις όπως καπνιστός σολομός από τη Σκωτία και βρετανικό βοδινό κρέας ενώ θα υπάρχει ακόμα και η κλασική γεύση της φράουλας. Ένα βίντεο από τη βρετανική πρεσβεία με τον ίδιο τον σεφ αποκαλύπτει τις προετοιμασίες για τους εκατοντάδες καλεσμένους.

Όπως λέει ο σεφ της πρεσβείας οι υπολογισμοί βασίζονται στην εμπειρία και στην τύχη.

