Αντιμέτωπος με τρεις κατηγορίες, ανάμεσά τους απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο άνδρας που επιχείρησε να εισβάλει στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου κατηγορείται μεταξύ άλλων και για απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν, που συνελήφθη μετά τους πυροβολισμούς που έπεσαν έξω από την αίθουσα του δείπνου- και είχε στην κατοχή του όπλα και μαχαίρια- παρουσιάστηκε σήμερα, Δευτέρα, σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον, προκειμένου να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Ο 31χρονος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου, αδίκημα με μέγιστη ποινή την ισόβια κάθειρξη. Επίσης, κατηγορείται για παράνομη μεταφορά πυροβόλου όπλου και χρήση του σε βίαιο έγκλημα. Ο Άλεν δεν απάντησε στις κατηγορίες. Ο δικαστής όρισε δύο δικηγόρους που θα εκπροσωπήσουν τον κατηγορούμενο και η μία από αυτούς, η Τεζίρα Άμπε, σημείωσε πως ο Άλεν δεν έχει ποινικό μητρώο και «θεωρείται αθώος αυτή τη στιγμή».

«Προσπάθησε να δολοφονήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ», είπε στο δικαστήριο η εισαγγελέας Τζόσλιν Μπάλανταϊν. Ο δικαστής Μάθιου Σάρμπο διέταξε την κράτηση του Κόουλ Τόμας Άλεν. Νέα ακρόαση για την κράτησή του έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη.

Ο Άλεν φαινόταν αρκετά ήρεμος και μιλούσε σιγά, περιγράφει το BBC. Απάντησε με «ναι εντιμότατε» ή «όχι εντιμότατε» στις περισσότερες ερωτήσεις που του έκανε ο δικαστής. Φαινόταν να παρακολουθεί στενά τι συνέβαινε γύρω του, σημειώνει το βρετανικό δίκτυο, ενώ όταν ο δικαστής τον ρώτησε πόσο προχώρησαν οι σπουδές του, είπε «μέχρι το μεταπτυχιακό».

Το μήνυμα του Άλεν σε συγγενείς πριν από την επίθεση

Οι εισαγγελείς δεν έχουν αποκαλύψει το κίνητρο του συλληφθέντα. Όμως, σε μήνυμα που σύμφωνα με τις αρχές έστειλε ο Άλεν σε συγγενείς του, λίγα λεπτά πριν από την επίθεση, ο 31χρονος αυτοαποκαλούνταν «φιλικός ομοσπονδιακός δολοφόνος», έκανε πολλές αναφορές στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, χωρίς να τον κατονομάζει και έκανε καταγγελίες για διάφορες ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με το Associated Press.



Οι αρχές πιστεύουν ότι ο Άλεν ταξίδεψε με τρένο από την Καλιφόρνια στο Σικάγο και από εκεί στην Ουάσινγκτον. Στη συνέχεια έκανε check in στο ξενοδοχείο όπου έγινε το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, με τη συνηθισμένη αυστηρή ασφάλεια, ανέφερε ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς. «Φαίνεται ότι είχε στόχο άτομα που εργάζονται στην κυβέρνηση, πιθανόν ανάμεσά του ο πρόεδρος», είπε ο Μπλανς στο NBC.