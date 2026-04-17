Η πρώτη συνέντευξη του Μάριου Καπότση, σχεδόν δύο χρόνια μετά από τον χωρισμό του με την Κόνι Μεταξά.

Σχεδόν δύο χρόνια έχουν περάσει από όταν ο Μάριος Καπότσης και η Κόνι Μεταξά, αποφάσισαν να πάρουν διαφορετικούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή, με τον πρωταθλητή να δίνει την πρώτη του συνέντευξη στη Νάνσυ Παραδεισιανού.

Συγκεκριμένα, ο Μάριος Καπότσης μίλησε στο podcast της και ένα μικρό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 17 Απριλίου στην πρωινή εκπομπή του Alpha «Super Κατερίνα».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Μάριος Καπότσης, φαίνεται να εστιάζει στη σχέση του με τον πρώην πεθερό του, Λευτέρη Πανταζή. Ο ίδιος διατηρούσε στενές σχέσεις με τον τραγουδιστή ακόμη και μετά από τον χωρισμό του με την Κόνι Μεταξά, με την ίδια να εκφράζει την δυσαρέσκεια της.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε, ο Μάριος Καπότσης, αναφέρει αρχικά: «Υπήρχε και υπάρχει μία σχέση αγάπης που δεν είχε δοσοληψίες».

«Όταν παντρευτείς και γνωρίσεις τον πεθερό σου, θα το δεις κι εσύ. Γίνεται οικογένειά σου, θα σε βοηθήσει. Βοήθεια μπορεί να είναι και το να σου πει μία κουβέντα. Μην το πάμε στο ότι μπορεί να είναι οικονομική η βοήθεια. Ούτως ή άλλως δεν έχω κάποια ανάγκη για αυτό. Έχω και οικογένεια και την δουλειά μου. Κάπου εκεί μπλέχτηκε το πράγμα και δεν ήταν ωραίο για κανέναν».

Και σε άλλο σημείο εξήγησε: «Όταν υπάρχει μία πραγματική σχέση, δεν πατάς τον διακόπτη. Σταδιακά θα γίνει, αφού δεν υπάρχει το καθημερινό που υπήρχε, αλλά αυτό δεν είναι και το φυσιολογικό; Το παράλογο και το άσχημο θα ήταν να κάνουμε στρατόπεδα, επειδή δεν προχώρησε ανάμεσα σε εμένα και την Κωνσταντίνα. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Να σου πω και κάτι; Δεν έγινε και τίποτα κακό ανάμεσά μας. Ούτε ο ένας πρόσβαλε τον άλλον, οπότε;».

