To νέο μυθιστόρημα του Χαρούκι Μουρακάμι, με τίτλο «The Tale of Kaho», κυκλοφορεί στις 3 Ιουλίου.

Ο Ιάπωνας συγγραφέας Χαρούκι Μουρακάμι κυκλοφορεί τον Ιούλιου το πρώτο του μυθιστόρημα μετά από τρία χρόνια, σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο του.

Το βιβλίο με τίτλο «The Tale of Kaho» όπως και ηλεκτρονική του μορφή, θα κυκλοφορήσει στην Ιαπωνία από τον εκδοτικό οίκο Shinchosha στις 3 Ιουλίου.

Το μυθιστόρημα των 352 σελίδων επικεντρώνεται σε μια 26χρονη συγγραφέα εικονογραφημένων βιβλίων με το όνομα Κάχο, σύμφωνα με το Kyodo News. Είναι το πρώτο ολοκληρωμένο έργο του Μουρακάμι με μοναδική πρωταγωνίστρια γυναίκα.

Το έργο είναι μια ανανεωμένη εκδοχή της τετράπτυχης σειράς «Kaho» του Μουρακάμι, η οποία δημοσιεύτηκε αρχικά στο λογοτεχνικό περιοδικό Shincho μεταξύ Ιουνίου 2024 και Μαρτίου 2026.

Ένα μέρος της σειράς, μεταφρασμένο στα αγγλικά από τον Φίλιπ Γκάμπριελ δημοσιεύτηκε στο αμερικανικό περιοδικό New Yorker το 2024.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε συνέντευξή του στους New York Times τον Φεβρουάριο, ο Μουρακάμι έδωσε κάποιες λεπτομέρειες για το μυθιστόρημα, λέγοντας ότι «ολοκλήρωσε πρόσφατα» το βιβλίο και ότι «μεταφράζεται αυτή τη στιγμή στα αγγλικά».

Είπε ακόμη ότι έγραψε μεγάλο μέρος του μυθιστορήματος αφού ανάρρωσε από μια σοβαρή ασθένεια, για την οποία νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο για ένα μήνα και έχασε πάνω από 18 κιλά.

«Είναι ένα είδος ανάστασης», ανέφερε, περιγράφοντας την επιστροφή του στη συγγραφή. «Επέστρεψα».

Ο Μουρακάμι είναι ένας από τους σύγχρονους μυθιστοριογράφους τα έργα του οποίου διαβάζονται σε όλο τον κόσμο. Έχει γράψει μυθιστορήματα, διηγήματα και δοκίμια που έχουν μεταφραστεί σε περίπου 50 γλώσσες και διαθέτει παγκόσμιο αναγνωστικό κοινό πολύ πέρα από την Ιαπωνία. Στα έργα του περιλαμβάνονται τα «Norwegian Wood» (Νορβηγικό Δάσος), «Kafka on the Shore» (Ο Κάφκα στην ακτή) και 1Q84.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ