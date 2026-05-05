«Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά καταδικάζει έντονα το γεγονός ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου επιλήφθηκε ο ίδιος της υπόθεσης των υποκλοπών, παρότι έχει εξεταστεί ως μάρτυρας στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής και είχε προσωπική εμπλοκή».

Έντονη κριτική ασκεί σε ανακοίνωσή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά για την υπόθεση των υποκλοπών σημειώνοντας μεταύ άλλων πως «έχει σπουδαία σημασία για το Κράτος Δικαίου, καθώς άπτεται θεμάτων που αφορούν στην εθνική ασφάλεια, τη δημοκρατική λειτουργία και την προστασία θεμελιωδών ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ελευθεριών».

«Η σοβαρότητα της υπόθεσης επιβάλλει την πλήρη διερεύνησή της, σύμφωνα, άλλωστε, και με την πάγια νομολογία του ΕΔΔΑ που απαιτεί αποτελεσματική ποινική έρευνα των υποθέσεων, πολύ δε περισσότερο όταν πρόκειται για θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος» αναφέρει το ΔΣΠ.

Σημειώνει πως «Η από 27.4.2026 Πράξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την οποία δεν ανασύρεται από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών και δεν διατάσσεται καμία περαιτέρω έρευνα, παρά τις παραδοχές της πρόσφατης απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και την εκ νέου διαβίβαση της υπόθεσης στις εισαγγελικές αρχές λόγω διαπίστωσης από αυτό επαρκών ενδείξεων τέλεσης σοβαρών αξιόποινων πράξεων, δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά, οδηγεί σε καχυποψία και έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών ως προς την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και δεν συνάδει με την αρχή του Κράτους Δικαίου».

Η ανακοίνωση τονίζει ακόμα πως ο «Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά καταδικάζει έντονα το γεγονός ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου επιλήφθηκε ο ίδιος της υπόθεσης και προχώρησε στην έκδοση της Πράξης του παρότι συνέτρεχαν λόγοι αποκλεισμού ή και εξαίρεσής του κατ’ άρθρον 14 και 15 ΚΠΔ, καθώς είχε εξεταστεί ως μάρτυρας για την ίδια υπόθεση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και είχε προσωπική εμπλοκή σε αυτήν έχοντας διατελέσει εποπτεύων Εισαγγελέας της ΕΥΠ κατά το κρίσιμο διάστημα.

»Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά καταδικάζει έντονα το γεγονός ότι με την πράξη της αρχειοθέτησης εμποδίστηκε η αποτελεσματική ποινική έρευνα μίας κορυφαίας για το Κράτος Δικαίου και τη Δημοκρατία υπόθεσης».

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά καταλήγει αναφέροντρας πως «η προάσπιση του Κράτους Δικαίου αποτελεί αδιαπραγμάτευτο πρόταγμα για το δικηγορικό σώμα και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, σε συνεργασία με τους άλλους Δικηγορικούς Συλλόγους, θα αγωνιστεί για τη δημόσια ανάδειξη της υπόθεσης και την πλήρη δικαστική διερεύνησή της, εξετάζοντας και τη δυνατότητα παρέμβασης ενώπιον του ΕΔΔΑ».